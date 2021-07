El president d'Haití, Jovenel Moïse, assassinat a trets a casa seva

President d'Haití, Jovenel Moïse, a la dreta amb el primer ministre interí, Claude Joseph, a l'esquerra. /@EP



El president d'Haití, Jovenel Moïse, ha estat assassinat a trets la matinada de dimecres a la seva residència oficial, segons ha informat el primer ministre interí, Claude Joseph, en un comunicat difós per la premsa internacional.





Un grup d'individus armats ha assaltat la seva residència privada durant la matinada de dimarts a dimecres i l'ha ferit mortalment de bala. Les autoritats han fet una crida a la calma i han indicat que la situació de seguretat està "sota control".





La primera dama, Martine Moïse, també està ferida de bala i rebent atencions mèdiques, diu el comunicat. El primer ministre ha assegurat que "la situació de seguretat del país està sota el control de la policia Nacional d'Haití i de les Forces Armades". Entre els assaltants, assegura el comunicat n'hi havia "diversos que parlaven espanyol". Joseph ha titllat aquest acte d'"odiós, inhumà i bàrbar" i ha dit que confia que "la democràcia i la República venceran" en aquest augment de les tensions polítiques.









TENSIÓ POLÍTICA DES DEL 2015





Haití s'ha vist involucrat en una escalada de tensió política durant tot l'any a causa de diferents fronts oberts com la creixent violència i segrestos a la població, els efectes meteorològics devastadors dels huracans o la pandèmia de covid-19. L'origen de tot això es remunta al 2015, quan després de les eleccions el país es va veure obligat a nomenar un president interí per culpa d'uns comicis que van ser caòtics, segons apunten alguns mitjans.





Fins al 2016 no es va reconèixer la victòria de Moïse, però per l'oposició, el Govern va començar un any abans, quan Michel Martelly va finalitzar la seva gestió al capdavant de país. Moïse assegurava en una entrevista per a El País, que el seu mandat "va començar el 7 de febrer de 2017 i acaba el 7 de febrer de l'any 2022". Per a l'oposició, el líder hauria d'haver deixat el seu lloc aquest any i acusaven el governant de "dictador".





PROBLEMES AL GOVERN DE MOÏSE





Aquesta mateixa setmana, el president Moïse havia designat com a nou primer ministre a Ariel Henry, un antic responsable d'Interior a qui va encarregar, entre altres tasques, "solucionar el flagrant problema de la inseguretat i donar suport al Consell Electoral per a la realització de les eleccions generals i el referèndum".





El nomenament d'aquest nou primer ministre, el cinquè del mandat de Moïse, havia estat fruit de converses amb l'oposició moderada i amb partits aliats. Però diversos partits de l'oposició, majoritàriament d'esquerres, no reconeixien a aquest nou dirigent, ja que consideraven que el mandat de Moïse ja havia acabat a inicis d'aquest any.