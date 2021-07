Endesa inicia el desmantellament total de l'antiga central tèrmica de Foix, a Cubelles

@Endesa





Un cop demolits i desballestats tots els elements que hi havia sobre la cota 0 de l’antiga central tèrmica de Foix, situada a Cubelles, al Garraf, Endesa començarà a desmantellar la resta d’instal·lacions que queden per retirar.





Es tracta del circuit de refrigeració. Els treballs s'iniciaran durant aquest mes de juliol i consistiran en el desmuntatge de la canalització subterrània que unia el mar amb l’antiga central, tot travessant el Parc del Prat.







Està previst que aquesta operació finalitzi abans de la primavera del 2022. Els treballs es desenvoluparan de manera progressiva i per sectors concrets de les zones públiques, de manera que l’ocupació serà reduïda en l’espai i en el temps, tot i la seva complexitat. Cal tenir en compte que totes dues canonades passen, per exemple, sota la via del ferrocarril. En un altre escenari, més endavant, també s’actuarà a les estructures construïdes per captar l’aigua del mar. En conjunt, l’actuació té un pressupost de 2 milions d'euros.





La primera fase dels treballs de demolició i desmantellament dels antics edificis de la central -que es va realitzar de manera gradual, selectiva i ordenada- va començar el 28 de març de 2017 i va finalitzar el 17 de juny de 2019. En una segona fase es va remediar el sòl, per tal de deixar el terreny en les seves condicions inicials. Ara, s’inicia la tercera i última fase, la marítima.





EL PROCÉS DELS ENDERROCS







Tots els elements que hi havia sobre la cota 0 del terreny ja s’han enderrocat: les naus, els tallers, els magatzems, les torres d’il·luminació, els preescalfadors, la nau de turbines, la caldera, l’edifici d’oficines, l’antic menjador dels empleats, i els dipòsits de fuel que hi havia al costat de la subestació de Foix, a la zona de Mas Xinxola. I, evidentment, l’element més visual i icònic del complex: la xemeneia, de 175 metres d’altura. En aquest cas, s’ha utilitzat una màquina de grans dimensions, un robot de cinc braços amb control remot que es recolzava sobre la coronació de l’estructura.





Després, en una segona fase, s’ha procedit a la remediació del sòl que, pel baix grau d’impacte detectat, ha representat una actuació selectiva i puntual, amb una tècnica que retorna el terreny a les seves condicions inicials, sense rastre de l’activitat industrial que durant 34 anys s’ha dut a terme en aquest emplaçament. En aquest sentit, es va encarregar un estudi, tramitat a les administracions, per a saber si calia remediar-los o no, a causa del bon estat en què s’ha trobat els terrenys. L’estudi també va dictaminar que es realitzés un control d’aigües entre 2020 i 2022, i que tindrà com a resultat final la seva catalogació com a “sòls inalterats”.