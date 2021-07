El primer ministre de Letònia: el conflicte català "és un tema intern"

@EP





El primer ministre de Letònia, Arturs Krišjānis Karins, ha eludit aquest dimecres pronunciar-se sobre el conflicte català durant la seva compareixença conjunta amb el president de Govern, Pedro Sánchez, perquè es tracta, segons la seva opinió, d'una qüestió "interna".





Així ho ha assegurat, a l'ésser preguntat per la seva opinió al respecte, i amb relació a l'informe aprovat pel Ple de Consell d'Europa que va realitzar precisament un diputat letó, i que demanava a Espanya reformar el delicte de sedició, defensava els indults dels presos del "Procés", i fins i tot demanava retirar la sol·licitud d'extradició contra l'expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont.





El primer ministre letó tampoc ha volgut comentar l'anècdota que s'ha produït durant l'ofrena floral que s'ha realitzat amb Sánchez als caiguts de la guerra de la independència de Letònia, en la qual dues persones han desplegat una estelada després el cordó policial.





"Hi ha processos que des de fora es poden interpretar de formes diferents. Jo penso que el tema català és un tema intern d'Espanya. I nosaltres respectem l'actitud del Govern d'Espanya", ha argumentat.





En aquest sentit, ha insistit que a l'ésser un tema intern, aquest assumpte s'ha de resoldre a Espanya. "Jo, com a primer ministre d'un altre govern, no penso donar recomanacions de com solucionar aquesta situació", ha emfatitzat.





Sánchez tampoc ha comentat en el seu torn de resposta l'anècdota de la bandera independentista. Referent a això, fonts governamentals han restat importància a aquest episodi.