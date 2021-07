Descobreixen un nou mecanisme per potenciar la secreció d'insulina

@EP





Investigadors de l'CIBERCV i de l'CIBERDEM (Diabetis i Malalties Metabòliques Associades) han descobert que GRK2 és un regulador negatiu de la secreció d'insulina mitjançada per GLP-1R i que, a més, la inhibició o reducció de GRK2 afavoreix la secreció d'insulina per les cèl·lules beta pancreàtiques en models cel·lulars i d'animals modificats genèticament.





Els resultats s'han publicat a "BMC Biology" i han estat possibles gràcies a la col·laboració dels grups de Cristina Murga i Federico Mayor al CIBERCV i de Mario Vallejo i Mercedes Mirasierra al CIBERDEM.





A més, el treball s'ha desenvolupat a la Facultat de Ciències de la Universitat Autònoma de Madrid (UAM), al Centre de Biologia Molecular Severo Ochoa (UAM-CSIC), i a l'Institut d'Investigacions Biomèdiques (CSIC), amb la participació d'investigadors de l'Imperial College London al Regne Unit.





La investigació es basa en resultats obtinguts en illots pancreàtics aïllats, línies cel·lulars en cultiu i a més en animals de laboratori modificats genèticament per tenir nivells reduïts de GRK2.





"Els experiments van revelar que la reducció de GRK2 aconsegueix incrementar l'alliberament d'insulina en la fase primerenca de la secreció d'aquesta hormona després de la ingesta (minuts), sense afectar la secreció d'insulina en la fase tardana (hores). Aquest efecte, prossegueix, "es va correlacionar amb una major eficàcia de l'alliberament de grànuls d'insulina sense detectar-se altres canvis en l'arquitectura o morfologia del teixit pancreàtic", han explicat els investigadors.





Atès que el major alliberament d'insulina després de reduir GRK2 es detectava únicament quan la glucosa era ingerida per via oral, però no quan la glucosa no passava pel tracte gastrointestinal evitant l'alliberament d'incretines, els investigadors van descobrir que la reducció de GRK2 potenciava l'efecte de les incretines in vivo utilitzant models animals preclínics.





"Utilitzant tècniques de quantificació per fluorescència en cèl·lules beta en cultiu, trobem que l'activació del receptor GLP-1R promou l'associació de GRK2 i el posterior reclutament d'altres proteïnes que impedeixen els efectes cel·lulars de les incretines. Per això, en inhibir o reduir GRK2 s'afavoreix l'efecte de les incretines sobre la secreció d'insulina ", han afegit els experts.





La inhibició de GRK2 aconsegueix augmentar la secreció d'insulina específicament durant la fase primerenca de l'alliberament d'insulina pel pàncrees, un efecte que, segons el parer dels investigadors, pot tenir aplicacions terapèutiques "molt interessants", ja que és precisament aquesta fase inicial la més alterada en pacients prediabètics o diabètics.