Les farmàcies catalanes volen ajudar els CAPS fent tests d'antígens sense recepta als joves

Actualment els farmacèutics ja disposen de tests d’antígens d’autodiagnòstic validats, que compten amb la garantia de qualitat de les farmàcies, però només els poden dispensar sota prescripció mèdica. Davant d’aquesta situació, i després de dos mesos d’espera, el Consell de Col·legis Farmacèutics de Catalunya reclama que s’aprovi urgentment la modificació del RD 1662/2000 sobre productes sanitaris per al diagnòstic “In Vitro”, que contempla que les farmàcies puguin dispensar tests d’autodiagnòstic de la COVID-19 sense recepta mèdica.







El Consell denuncia que aquest incomprensible escenari genera incertesa a la població –que diàriament s’adreça a les farmàcies a demanar tests-, i impotència entre el col·lectiu farmacèutic –que no pot dispensar sense recepta un producte que és clau per cribrar la població, aïllar casos positius i descongestionar Centres d’Atenció Primària-.





REALITZAR TESTS DES DE LES FARMÀCIES I REGISTRAR ELS RESULTATS PER SALUT





Així mateix, el Consell de Col·legis Farmacèutics de Catalunya, conscient de la problemàtica actual –amb els indicadors de contagi en augment i la pandèmia en expansió-, i de la urgència per donar resposta a necessitats sanitàries i socials, reclama a les autoritats sanitàries anar un pas més enllà de la dispensació, obrint la possibilitat a realitzar tests d’antígens des de les farmàcies i registrar i certificar els resultats. L’objectiu és aprofitar la capillaritat de la xarxa de farmàcies catalanes i contribuir novament a ser part de la solució de la detecció precoç de la COVID-19, desplegant un circuit validat i segur que permeti detectar el major nombre de casos possibles.





Tal com s’ha demostrat en anteriors ocasions, els farmacèutics tenen capacitat per participar en programes de cribratge de la COVID-19. En són exemples la prova pilot que es va fer a les farmàcies de Les Corts amb PCRs d’automostra, o l’assaig clínic “Obrir Girona”, en el marc del qual les farmàcies de Girona van realitzar tests d’antígens, van registrar resultats i van derivar casos positius a l’Atenció Primària, a més de certificar les persones vacunades.





ÉS NECESSARI REGULA LA VENTA DELS TESTS





La gran demanda actual a les farmàcies és, sobretot, per part de persones joves o que volen assistir a diversos esdeveniments, o d’altres que es troben que han estat contacte estret d’algun positiu i els CAP estan collapsats. Cal recordar que com més gent es testi, més positius s’aïllaran i serà més fàcil controlar la pandèmia.





Per tot plegat, el CCFC insisteix en la dispensació de tests d’antígens de forma regulada des de les farmàcies. Com a establiments sanitaris, es garanteix que el producte compleix amb la legislació, que el test està validat i que el resultat és fiable, i s’evita que els ciutadans hagin de recórrer a la dispensació no regulada a través d’internet. A més, cal tenir en compte que els tests d’antígens són una eina fàcil i ràpida en què la sensibilitat i l’especificitat són dues característiques molt importants i que no compleixen tots els tests que els ciutadans poden tenir a l’abast a internet.