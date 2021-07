Naturgy aprovarà un nou pla estratègic a finals de juliol

@EP





El consell d'administració de Naturgy té previst aprovar un nou pla estratègic 2021-2025 en la reunió programada per al dia 27 d'aquest mes, en plena OPA d'IFM sobre la companyia.





Els aspectes més destacats d'aquest pla es presentaran al mercat el dia 28, coincidint amb la publicació de resultats del primer semestre del 2021, segons ha informat l'empresa a la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV).





Amb l'aprovació d'aquest nou pla estratègic, la companyia envia un missatge al mercat que mira cap endavant i té una estratègia definida fins 2025, sense importar el resultat de l'OPA parcial de IFM sobre el 22,69% del seu capital, que al finals d'aquest mes o principis d'agost hauria de rebre totes les autoritzacions (de la CNMV i de Govern) si fos el cas, han informat a Europa Press fonts coneixedores de l'operació.





El passat 5 de febrer IFM va presentar davant la CNMV la sol·licitud d'autorització, inclòs el fullet, de la seva oferta pública voluntària i parcial per fer-se amb fins al 22,69% del capital social de Naturgy.





A mitjans de març, el fons australià va ajustar el preu de l'OPA com a conseqüència del dividend abonat per l'energètica als seus accionistes, quedant així el preu en 22,37 euros per acció, el que llança un import total de 4.921.000 d'euros.





Un factor significatiu en l'OPA i que pot condicionar el seu èxit ha estat la posició de CriteriaCaixa, braç inversor de la Fundació La Caixa, de no només no vendre la seva participació en Naturgy, sinó de reforçar-la amb la finalitat d'assegurar l'espanyolitat de la companyia .





Després de les últimes compres d'accions, ja ha arribat al 25,58% de l'accionariat de l'energètica, consolidant-se així com a primer accionista per sobre dels fons CVC i GIP, que controlen un 20% cadascun.