El Festival Cruïlla acollirà 25.000 persones diàries sense distància de seguretat des de dijous

@EP





El Festival Cruïlla començarà aquest dijous una edició que s'allargarà fins dissabte al Parc del Fòrum de Barcelona i que preveu acollir 25.000 assistents al dia, que hauran de realitzar-se test d'antígens diaris però podran ballar sense distància de seguretat i amb mascareta posada.





El certamen es fa sota la tutela de la Fundació de Lluita contra la Sida i Malalties Infeccioses i l'aprovació dels departaments de Salut, Cultura i Interior de la Generalitat, i arriba en ple repunt de casos de Covid-19 a Catalunya pel que el Govern ha fet marxa enrere i ha aprovat mesures restrictives per a la celebració d'esdeveniments massius a l'aire lliure a partir d'aquest mateix divendres.





Obrirà el festival Kase.O Jazz Magnestism, Nats i Waor, Lágrimas de Sangre, Rayden i Senyor Oca, i el divendres 9 serà el torn de Two Door Cinema Club, Amaral, Zoo, La Casa Azul, Manel, Sopa de Cabra, Carolina Durante i Novedades Carminha, entre d'altres.





En el tercer i últim dia de festival actuarà, entre d'altres, Izal, Leiva, Morcheeba, Tom Walker, Dorian, Iseo & Dodosound, Coque Malla i León Benavente i, a més, divendres i dissabte tindrà lloc el cicle de comèdia Cruïlla Comedy , que farà pujar a l'escenari a Ignatius Farray, Antonio Castelo, Eva Soriano, Iggy Rubín, Valeria Ros, Charlie Pee, Danny Boy, Inés Hernand, Marc Sarrats, Modgi i Tomàs Fuentes, entre d'altres humoristes i còmics.





MESURES DE SEGURETAT



Els assistents, incloent artistes, treballadors i periodistes, hauran de realitzar-se un test d'antígens abans d'accedir al recinte, i un cop realitzat es lliurarà una màscara FFP2 que s'haurà de portar, a excepció de quan es mengi o begui.





Després d'obtenir un resultat negatiu en el test, els assistents podran gaudir del festival sense limitació de moviments ni distància física, "gaudint de la música en directe de manera molt similar a com es feia abans de la pandèmia", segons ha dit l'organització en un comunicat.

El cost del test d'antígens i del personal mèdic es repercutirà parcialment en els assistents: el preu serà de 8,5 euros per a un dia de festival, 12 euros per a dues i 15 euros per a tres.





Els tests d'antígens es realitzaran al Barcelona International Convention Centre (CCIB), de manera que es podrà accedir directament al recinte després de rebre el resultat negatiu; si és positiu, serà atès pel personal mèdic i se li retornarà el preu de la seva entrada, així com als seus acompanyants que siguin convivents, tot i que el resultat sigui negatiu.





Les proves es realitzaran els mateixos dies de festival de 15 a 22 hores i els assistents han de fer prèviament una reserva al formulari que rebran via correu electrònic.





EL REPTE DE LES CUES



El festival ha assenyalat que no podran accedir al recinte les persones amb un resultat positiu; que convisquin amb els assistents que han obtingut un resultat positiu; persones que presentin una temperatura superior a 37 graus; amb un diagnòstic de coronavirus les dues setmanes prèvies, i persones que es troben en quarantena.





El festival afronta el repte d'aconseguir que no es produeixin aglomeracions a l'entrada dels concerts per realitzar-se els test, després que dijous passat els assistents a la primera jornada de festival Vida realitzaran fins a dues hores de cua per fer-se la prova.