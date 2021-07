@EP





El Jutjat d'Instrucció número 27 de Barcelona ha ordenat l'ingrés a la presó provisional d'un presumpte piròman que el dia 26 de juny va calar foc al Parc Natural de Collserola.





La policia el va trobar a les 6.35 hores després que presumptament hagués encès quatre fogueres en aquesta zona natural protegida, segons recull la sentència consultat per Europa Press.





L'home va intentar fugir però els agents el van interceptar: al registrar-lo, li van trobar a sobre tres encenedors, i cap estri de cuina que pogués indicar que va encendre un foc per cuinar, o escalfar algun líquid.





Els investigadors el relacionen amb altres incendis que s'han produït a Collserola i que estan sent investigats pel jutjat d'instrucció 14 de Barcelona.





FINS A SIS ANYS DE PRESÓ



El jutge descarta que els focs s'originessin per la imprudència del detingut: "Es tracta de quatre focus diferents a una hora en què racionalment no té cap utilitat fer un foc per a usos domèstics, més quan es tracta, insistim, de quatre focus i ja consten antecedents de fets similars en el mateix parc".





L'home - "una persona que no té arrelament" i que no té domicili conegut-- està investigat per un presumpte delicte d'incendi forestal, castigat amb entre tres i sis anys de presó.





Donada la seva situació --Defensa el instructor-- la presó provisional és l'única mesura cautelar que permet assegurar la investigació, evitar la destrucció de proves, manipular testimonis o elaborar coartades falses, i fins i tot impedir la fugida de l'investigat.





El jutge també alerta de les "devastadores conseqüències" que tindria un altre incendi a la zona, iniciat a l'estiu, i per tot això va decretar el 28 de juny el seu ingrés a la presó provisional sense fiança, com també va sol·licitar la Fiscalia.