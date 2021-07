L'Ajuntament de Barcelona aconsella als joves no aglomerar-se a les platges

@EP





El govern municipal de Barcelona ha anunciat aquest dijous que posarà en marxa un dispositiu semblant al de la revetlla de Sant Joan per intentar evitar les aglomeracions de persones a la platja els caps de setmana.





Els contagis s'han multiplicat per quatre a Barcelona en l'última setmana, de manera que Eloi Badia, regidor d'Emergència Climàtica i Transició Ecològica, ha mostrat la seva preocupació pels botellons que es produeixen cada cap de setmana a la platja de la Barceloneta.





Considera que són un acte d'incivisme, perquè a més molesten als veïns. De fet, el dispositiu policial està pensant no només per evitar contagis en reunions socials massives sinó per garantir el descans dels veïns.





Així, fa una crida a la ciutadania i li demana responsabilitat davant la situació en què es troba Barcelona.