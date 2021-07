Giró prioritza "recuperar recursos de l'Estat" reformant el model actual

@EP





El conseller d'Economia i Hisenda de la Generalitat, Jaume Giró, ha situat aquest dijous com una prioritat "recuperar recursos de l'Estat", transformant el model, ja que considera que la distribució actual és injusta.





Ho ha dit en el ple de Parlament interpel·lat pel diputat dels comuns Joan Carles Gallego, a qui ha dit: "Aquí necessitem una transformació del model, donar-li la volta com a un mitjó a la forma que tenim actualment de disposar dels nostres recursos".





Ha destacat que la seva Conselleria també prioritzarà promoure una "economia per al futur", amb una indústria que avanci en sostenibilitat i digitalització, i una economia social ja que, encara que té una visió liberal i defensa el lliure mercat, veu indispensables les polítiques redistributives.





Gallego ha demanat transformar el model econòmic, davant del que Giró ha dit que l'economia catalana té bons fonaments i que no s'han de fer invents en alguna cosa que funciona: "Es requereix un nou impuls a la justícia social i mesures concretes del benestar, però no vol dir transformar completament el model. Des del meu punt de vista, significa fer ajustos graduals, però ajustos significatius".





El diputat dels comuns ha replicat que per parlar de recuperar recursos s'ha de parlar d'una política fiscal pròpia, i ha criticat: "En aquesta pandèmia hem assistit tots a la mateixa classe, però sembla que no tots hem après exactament el mateix ni hem tret les mateixes lliçons. No crec que abordar la justícia social es pugui fer amb petits o grans ajustos al model actual".





DIFUSIÓ



La diputada del PSC-Units Alícia Romero ha interpel·lat Giró sobre la Secretaria de Difusió de la Generalitat i sobre el nomenament del subdirector de Rac1 i Rac105, Jofre Llombart, com a responsable d'aquesta àrea, que s'emmarca en la Conselleria d'Economia.





Romero li ha preguntat les raons per les quals s'ha demorat aquest nomenament, davant del que ell li ha explicat que aquesta Secretaria va ser la seva "última preocupació" quan va acceptar el càrrec de conseller, i ha remarcat que és un assumpte important però que té una importància relativa dins de la seua Conselleria.





La socialista ha ironitzat que tampoc veu importants els Pressupostos de 2021, perquè treballaran directament en els de 2022, i li ha demanat que la Comissió Assessora de Publicitat es convoqui per consultar als grups parlamentaris, i no només informar-los sobre les campanyes: "com va dir ahir el president, cadires efectives", ha dit en referència a declaracions de Pere Aragonès.