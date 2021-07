L'Hospitalet de Llobregat i FGC faran servir l'aigua freàtica per a reg i neteja

@EP





L'Ajuntament de l'Hospitalet de Llobregat (Barcelona) i Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) han acordat utilitzar l'aigua freàtica que bomba l'empresa dels seus túnels per regar els parcs i jardins municipals i per netejar la via pública, segons un comunicat de la Generalitat d'aquest dijous.





FGC cedirà al consistori les aigües subterrànies que s'extreu dels pous situats a l'estació de l'Hospitalet-Avinguda Carrilet i entre les estacions d'Europa-Fira i Gornal, que seran tractades mitjançant un procés de cloració, "millorant així l'eficiència de la gestió pública".





Anualment l'empresa aboca al clavegueram una mitjana de 296.000 metres cúbics d'aigua procedent d'aquelles instal·lacions en què el nivell freàtic està per sobre de la cota de les vies i amb l'acord, l'Ajuntament es responsabilitza de fer el mateix amb l'aigua sobrant.





L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona) i FGC mostren així "el seu compromís amb la sostenibilitat" i el consistori vol que el 2030 tota l'aigua destinada al reg i la neteja viària provingui de fonts d'aigua alternatives a l'aigua potable.





Actualment 300.000 metres cúbics de l'aigua utilitzada en el municipi per a aquests fins ve del subsòl --de altres infraestructures ferroviàries com el Metro i el túnel de l'AVE i de dipòsits-- i un 60% de fonts alternatives.