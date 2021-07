La Policia d'Haití captura presumptes assassins del president Jovenel Moise

@EP





El secretari d'Estat de Comunicació d'Haití, Frantz Exantus, ha informat aquest dimecres que la Policia ha capturat "presumptes assassins" del president, Jovenel Moise. "Presumptes assassins del president interceptats per la Policia Nacional al barri Pelerin de Port-au-Prince poc abans de les 18.00 hores (hora local)", ha indicat en el seu compte de Twitter.





Més tard, el cap de la Policia d'Haití, León Charles, ha concretat en una roda de premsa que quatre presumptes assassins han estat abatuts i dos més estan detinguts. Així mateix, ha informat que tres agents de la Policia van ser presos com a ostatges en l'operació per interceptar els autors, però que més tard van ser alliberats.





L'operació ha estat duta a terme en una zona del barri de Pelerin on es van refugiar diversos dels presumptes assassins. "La policia segueix lliurant una batalla contra els assassins, ja sigui per detenir-los o simplement per eliminar-los", ha dit Charles.





Una font ha apuntat a 'Gazzete Haiti' que la Policia ha detingut almenys 20 persones com a part de la investigació de l'assassinat del president.





Moise ha estat assassinat en un atac perpetrat aquest dimecres de matinada contra la seva residència privada i en el qual també ha resultat ferida de bala la primera dama, segons ha informat el primer ministre interí, Claude Joseph, en un comunicat.





Fa unes hores s'ha conegut que Moise va rebre 12 trets en diferents parts del cos. El seu cos ha estat trasllat a una funerària i l'ha acompanyat la seva filla, Jomarly Moise, qui va escapar del tiroteig. El seu fill, Martine Moise, es troba amb la dona de Moise, qui està sent atesa en un hospital de Florida.





Les autoritats haitianas han atribuït l'atac a "un grup d'individus no identificats" dels que no se sap res, més enllà que parlaven espanyol i anglès.





Posteriorment, l'ambaixador de país del Carib als Estats Units, Bocchit Edmond, ha assegurat que els assaltants estaven "molt ben entrenats" i que es van fer passar per agents de la DEA. Per la seva banda, el Govern dels Estats Units ha rebutjat aquestes informacions i ha assegurat que la DEA no hi té res a veure.