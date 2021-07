Carmen Calvo defensa que treure les mascaretes va ser una decisió correcta

@EP





La vicepresidenta primera del Govern i ministra de la Presidència, Relacions amb les Corts i Memòria Democràtica, Carmen Calvo, ha defensat que "no" s'han equivocat a l'eliminar l'obligació de l'ús de la mascareta a l'aire lliure, i tot i que ha admès que el repunt de contagis de Covid és "preocupant", considera que les xifres són "diferents" respecte a fa 8 mesos quan implicaven més morts i saturació de UCIs.





"No (ens hem equivocat), ho han fet tots els països, jo la pregunta la faria a l'inrevés, si estàs immunitzant molt ràpidament i bé, perquè les vacunes estan funcionant, no té sentit mantenir les mateixes mesures que quatre mesos abans", ha precisat Calvo aquest dijous en els esmorzars informatius d'Europa Press, preguntada per si el Govern s'ha equivocat a l'eliminar l'ús obligatori de la mascareta.





A més, ha destacat la "exemplaritat" dels espanyols que fins i tot quan se'ls permet anar sense mascareta en espais exteriors, "però, hi ha molta gent que segueix sense treure-se-la". "És un país que respon cívicament molt bé, però què fem? El mateix, com si no fos avançant la immunització de grup? No és raonable", ha indicat.





Sobre el repunt de contagis entre els joves, la vicepresidenta primera considera que són xifres "preocupants" i cal estar "en màxima vigilància", però ha puntualitzat que aquestes dades són "diferents" a fa set o vuit mesos, quan aquestes mateixes xifres "implicaven morts, gravíssimes malalties i saturació de les UCIs".





Davant d'aquest augment de casos, Calvo ha proposat tornar a "rastrejar molt" i "accelerar la vacunació" perquè, segons ha assenyalat, "en algunes comunitats autònomes" les dosis de la vacuna "no s'estan posant amb la rapidesa necessària" . "Cal començar a trufar aquestes cohorts de 20 a 30 anys, per anar protegint amb força rapidesa", ha suggerit.





DEMANA NO CRIMINALITZAR ALS JOVES



Per a la vicepresidenta primera, és "comprensible" que es pogués produir un repunt de contagis entre els joves perquè són els que encara no estan vacunats i ha demanat que no se'ls criminalitzi ja que han mostrat "disciplina".





"No es pot, de cap manera, assenyalar a la gent jove que ha estat a casa seva, en els seus ordinadors, treballant a la universitat, amb el seu professors, i han fet un esforç també molt important per a la disciplina general que hem tingut", ha tancat Calvo.