Montserrat: "L'independentisme se sent més fort que mai amb Sánchez"

La portaveu del PP al Parlament Europeu, Dolors Montserrat, ha assegurat aquest dijous que l'independentisme se sent "més fort que mai" amb el Govern de Pedro Sánchez i s'ha mostrat convençuda que, després dels indults als condemnats pel referèndum de l'1 d'octubre, aquests ho "tornaran a fer". No obstant, ha subratllat que el Partit Popular "pararà el segon Procés".





Montserrat, que ha presentat les conclusions del curs d'estiu que ha organitzat el Grup del PPE a San Lorenzo de l'Escorial (Madrid), ha acusat l'Executiu de "cedir" davant els que "neguen la nació i pretenen acabar amb l'Estat" .





"No hi haurà llibertat, ni oportunitats, ni concòrdia si els governants independentistes continuen manant a la Moncloa i atacant els pilars de la democràcia, així com els principis i valors de la UE, dividint a la societat", ha manifestat, per afegir que els catalans ja han "patit" aquesta política "moltes dècades" i ara han de "lluitar perquè aquestes males pràctiques no s'imposin a tot Espanya".





"ATAC FRONTAL A LA REPUTACIÓ D'ESPANYA A EUROPA"



Després d'assegurar que "no hi ha democràcia sense Estat de Dret", ha subratllat que "el pacte entre el Govern de Sánchez i els independentistes és un atac frontal a la democràcia i a la llibertat", així com "un atac frontal a la reputació d'Espanya a Europa ".





Així, ha indicat que quan Sánchez "confon deliberadament la Justícia amb la venjança i la revenja, embruta la imatge de la nostra democràcia", de la mateixa manera que ho fa el ministre de Transports, José Luis Ábalos, a l'afirmar que les causes obertes en el Tribunal de Comptes són "pedres al camí". Al seu entendre, això implica "posar-se a favor dels colpistes independentistes i en contra de la democràcia" espanyola.





Montserrat ha criticat que ara la Generalitat vulgui que "la malversació dels líders independentistes es pagui amb més malversació" i "avalar amb diners públics la multa que el Tribunal de Comptes els va imposar per la seva campanya internacional contra Espanya". "I el Govern de Sánchez no mou un dit", ha lamentat.





Al seu entendre, el cap de l'Executiu "abandona" als catalans "cívics que compleixen la llei", que "pateixen" una "pinça entre una Generalitat hostil i un Govern d'Espanya que els desempara". "Sánchez no només posa en risc la llibertat dels catalans constitucionalistes sinó que és un perill per a tota la democràcia espanyola", ha avisat.





EL "FUGAT" PUIGDEMONT "VA REBRE als colpistes"



La també exministra de Sanitat ha afirmat que els indultats "no han sortit per treballar per la concòrdia" i com prova d'això ha citat la imatge d'aquest dimecres a Waterloo, on el "fugat" Carles Puigdemont "va rebre als colpistes" que han rebut l'indult.





"El nacionalisme se sent més fort que mai, se sent impune i ho tornaran a fer", ha advertit, per afegir que els independentistes són "insaciables" i donaran passos per "reincidir". Segons la seva opinió, ells "a diferència de Pedro Sánchez no menteixen" sinó que "sempre executen les seves amenaces".





No obstant, ha garantit que si es donen aquests passos el PP tornarà a posar "les coses al seu lloc". "Serà el PP el que pararà el segon Procés. Us puc assegurar el següent cop pararem a la democràcia i no permetrem que Sánchez lliuri més elements al nacionalisme perquè trenqui la nostra democràcia", ha asseverat. És més, ha recalcat que tampoc permetran que "el separatisme pagui amb diners públics els plats trencats de la seva festa il·legal".





CRÍTICA DELS "ATACS" DE GARZÓN A L'RAMADERIA



D'altra banda, Montserrat ha carregat contra el ministre de Consum, Alberto Garzón, després de les seves declaracions recomanant menjar menys carn i ha assenyalat que és "lamentable" tenir un Govern d'Espanya que "ataca la indústria agroalimentària i als ramaders" d'aquesta manera .





A més, la dirigent del PP ha subratllat que els fons europeus "no són propietat de cap partit, govern o ideologia" sinó de "tots els espanyols" i ha recalcat que el seu partit està treballant perquè arribin a tots els ajuntaments i autonomies amb el objectiu de "crear ocupació" i "modernitzar" l'economia espanyola, fent-la més competitiva.





No obstant, ha dit que "alguns no són reformistes" com el PP i "només volen el poder pel poder" i estan "disposats a tot per mantenir-lo" com, segons ha reiterat, evidencien els pactes de Pere Sánchez amb el nacionalisme i l'independentisme.





Finalment, ha dit que el PP que dirigeix Pau Casado té "el millor pla per a governar Espanya" i ha subratllat que allà on governen han demostrat que "funciona". "Estem preparats per al canvi que protagonitzarà el Partit Popular", ha asseverat. Segons la seva opinió, cada vegada més espanyols "estan desitjant i necessiten" que el PP arribi a el Govern d'Espanya com, segons ha destacat, recullen les enquestes.