El coronavirus infecta i es replica en les glàndules salivals, segons un estudi

Investigadors de la Facultat de Medicina de la Universitat de São Paulo (Brasil) han descobert, en un estudi publicat al 'Journal of Pathology', que el coronavirus infecta i es replica en les glàndules salivals.





En total s'han analitzat tres tipus de glàndules salivals que van ser obtingudes durant un procediment d'autòpsia mínimament invasiu realitzat a pacients que van morir per complicacions del COVID-19. Aquest estudi va mostrar que els teixits especialitzats en produir i secretar saliva serveixen com a reservoris per al nou coronavirus.





Aquest descobriment, segons el parer dels científics, ajuda a explicar per què el virus és tan abundant a la saliva i ha permès als científics desenvolupar proves de diagnòstic basades en la saliva per Covid-19.





"Aquest és el primer informe de la capacitat d'un virus respiratori per infectar i replicar-se en les glàndules salivals. Fins ara es pensava que només els virus que causen malalties d'alta prevalença com l'herpes usaven glàndules salivals com a reservoris. El descobriment pot ajudar a explicar per què la SARS-CoV-2 és tan contagiós", han asseverat.





A causa de que el SARS-CoV-2 és altament infecciós en comparació amb altres virus respiratoris, els experts van plantejar la hipòtesi que pot replicar-se en les cèl·lules de les glàndules salivals i, per tant, estar present a la saliva sense entrar en contacte amb les secrecions nasals i pulmonars.





Investigacions anteriors van detectar receptors ACE2 en els conductes de les glàndules salivals. La proteïna de bec en SARS-CoV-2 s'uneix a ACE2 per envair i infectar cèl·lules. Més recentment, altres grups d'investigació han realitzat estudis en animals que mostren que altres receptors a més de ACE2, com la serina proteasa 2 transmembrana (TMPRSS2) i la furina, tots dos presents en les glàndules salivals, són objectius de la SARS-CoV-2.





Per provar aquesta hipòtesi en humans, es van realitzar autòpsies guiades per ultrasò a 24 pacients que van morir per COVID-19, amb una edat mitjana de 53 anys, per extreure mostres de teixit de les glàndules paròtides, submandibulars i salivals menors.





Les mostres de teixit es van sotmetre a anàlisi molecular (RT-PCR) que va detectar la presència de virus en més de dos terços. La immunohistoquímica, una forma de immunotinció en què els anticossos s'uneixen a l'antigen a la mostra de teixit, s'activa un tint i l'antigen es pot veure al microscopi, també va demostrar la presència de virus en el teixit.





Finalment, l'examen al microscopi electrònic va detectar no només la presència de virus, sinó també la seva replicació en les cèl·lules i el tipus de orgànul que utilitza per replicar-se.





"Observem diversos virus agrupats en les cèl·lules de les glàndules salivals, el que va mostrar que s'estaven replicant allà. No estaven en aquestes cel·les de forma passiva", han tancat els experts.