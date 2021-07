"Papel", una novel·la de Ruiz Mantilla sobre el pas del periodisme de paper al digital

"Hi ha poders polítics i econòmics que actuen com a vampirs i intenten xuclar la sang dels periodistes humiliant i provocant drames personals que han devaluat una professió essencialment vocacional".













què ser cert en tots els casos. Al menys entre els periodistes, entre els quals sempre hi ha un hàlit de complicitat gràcies al qual l'exercici de la missió informativa en relació amb un company sol resultar una experiència grata. Quin ha estat el cas de la trobada amb Jesús Ruiz Matilla, autor d'una novel·la titulada telegràficament "Papel" (Galàxia Gutenberg).





Ruiz Matilla explica molt bé el que és aquesta novel·la en el mateix text del llibre en la veu d'uns dels seus personatges: "No és un thriller, ni una novel·la d'acció amb periodistes. Aquesta és la història d'una transmutació sense rumb. D'una lluita entre el bé i el mal enmig de l'època que ens havia convertit cap a un sa relativisme i que de cop i volta es va veure atrapada entre dos termes absoluts. Aquest és el testimoni de la mort d'una forma d'entendre l'ofici i la constatació d'un nou camí d'incerteses en què es juga la nostra forma de vida, les nostres llibertats ".





L'autor ha pretès reflectir la crisi que viu la nostra professió comú que ha estat motivada per diverses concauses. Una inicial, que pot situar-se en la crisi econòmica general de finals de la primera dècada de segle actual. Però també altres més específiques: la superació d'un sistema econòmic que va acabar amb moltes coses, la transformació del model empresarial i, en fi, la irrupció d'internet. Aquest trànsit implica "la pèrdua de la nostra independència a mans d'uns poders polítics i econòmics que actuen com a vampirs i intenten xuclar-nos la sang humiliant i provocant drames personals que han devaluat una professió com la nostra que és -o era? - essencialment vocacional" . No és la menor humiliació la d'haver d'acceptar retribucions de misèria. Li recorda a través de Llum Perea, l'antiga becària que aconsegueix que la contractin el diari "El Plural" i es manifesta molt satisfeta perquè li han consignat un sou de 1.200 euros. "He, he -em diu Jesús-, ja que no han faltat companys que han llegit la novel·la i m'han comentat que encara els sembla 'molts diners ...!"





Conscient que tot autor ha de reflectir d'alguna manera les seves pròpies vivències, li pregunto per si en "Papel" hi ha moltes experiències pròpies. Així és: "si és que no m'he inventat gairebé res, m'he limitat a disparatar des d'una base que molt real i he viscut, gaudit i patit; tot i que, és clar, la trama és en el seu conjunt imaginada ".





Denuncia que el major perill que hem d'afrontar els periodistes és l'imperi de les notícies falses, això que ha vingut a denominar-se "fake news". "Als meus anys he relativitzat moltes coses, he tractat d'afrontar la realitat sense prejudicis, però rebuig amb absoluta fermesa la facilitat amb la qual es divulguen aquests rumors que pretenen passar com a veritats. Perquè a més difondre una mentida és molt ràpid, però restablir la veritat és una cosa molt lent ".





Em va interessar per la forma en què compatibilitza els dos oficis, el de periodista i, per tant, el de relator de la vida real i el de novel·lista o narrador de ficcions. "Els combino sense dificultat. De fet, sempre estic treballant alhora en un reportatge i en una novel·la, tot i que en aquest segon gènere certament em desenvolupo amb més llibertat perquè no tinc obligació d'ajustar-me amb rigor a la realitat. En tots dos casos em pregunto sempre dues coses: el que faré (l'ètica) i com ho faré (l'estètica) ". A més "es parla molt del" nou periodisme ", però jo crec que no va ser inventat pels nord-americans dels anys seixanta sense que per a mi va ser obra de Chaves Nogale s trenta anys abans. Aquesta és la tradició en la qual jo bec perquè en ella hi ha frescor, bellesa i llibertat. Chaves no distingia entre un i altre gènere, entre periodisme i literatura ". No ha estat el cas de tots els que han conreat un i altre gènere ja Ruiz Matilla se li escapa qualificar Llindar de "farsant".





Encara li falta sorprendre'ns amb la revelació que sempre pren com a referència de la seva obra la poesia. "Un titular pot ser un vers" ens diu i afegeix que "en un temps d'eufemismes i manipulacions, el llenguatge poètic és la clau del poder de la paraula en els seus múltiples significats i de la bellesa en les seves formes d'expressió". Als seus alumnes, perquè també és docent, els obliga a llegir poesia.





Ha pogut reflectir en aquest llibre tot el que volia sobre l'ofici periodístic? "No, què va! És més, quan rellegeixo la novel·la m'enfado amb mi mateix perquè detecto que falta coses que m'hagués agradat explicar o reflexions que m'hagués agradat formular ". Acaba dient que "és aquesta una novel·la fosca i carregada de pessimisme, encara que no sé quina és la raó que hagi passat així. El món que envolta els personatges és fosc, encara que per sort en ells és encara on es pot detectar el talent i el romanticisme d'aquest ofici".