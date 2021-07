"Pedro Páramo" al Teatre Romea

@David Ruano





Amb l'etiqueta del Teatro Español de Madrid arriba a Teatre Romea la versió de la novel·la "Pedro Páramo" de Juan Rulfo que Pau Miró va traduir per a l'escena i va dirigir Mario Gas. Una ocasió excel·lent per travar coneixement amb un dels més grans escriptors de la llengua espanyola dels últims cent anys tot i la petitesa de la seva obra literària. La bellesa del llenguatge, la seva depurada prosa i la il·limitada imaginació de Rulfo li van convertir en un dels màxims representants del corrent literari sorgit en el nou continent i coneguda com "realisme màgic, a la qual sens dubte pertany aquesta obra. Perquè en ella l'autor embasta una trena en què s'articula un imbricat itinerari entre el passat i el present i ho fa al voltant d'una galeria d'individualitats de complexa personalitat. Bé pot dir-se que en "Pedro Páramo" batega l'essència d'un país que va conèixer molt bé l'autor per ciència pròpia i que va suportar un dels dramàtics enfrontaments civils de la seva història com va ser el de les guerres "cristeras". Un país que, d'altra banda, no ens resulta gens estrany perquè a més de compartir amb ell una mateixa llengua, hem tingut una història plena de paral·lelismes amb freqüència dramàtics.





Diu Mario Gas que en "Pedro Páramo" hi ha "un univers ple de fortes sensacions, de fusió entre el món dels vius i el dels morts, de personatges prenyats de contradiccions i insòlits de tan normals en aparença. Un univers bigarrat, cromàtic i encegador, fosc i ple de negror espessa, on ressonen els ecos persistents d'un passat que es presenta; un univers poètic i punyent, inhòspit de vegades, cremat pel sol, per la calor, badat per la desigualtat. Amor, mort, caciquisme, revolució, la imaginària ritual i icònica, el desconcert, el desamor, la vida. Tot es compassa en aquest llenguatge ric en imatges que posseeix el literat i fitògraf Juan Rulfo. En definitiva, un viatge iniciàtic que principia quan potser ja hagi conclòs ". Oi que és aquest un univers que de cap manera ens pot resultar estrany en aquesta altra riba de l'oceà?





Gas ha dirigit amb la seva habitual mestria a Vicky Peña i Pablo Derqui que han de desdoblar-se en diferents personatges davant la mirada del públic, utilitzant per a això el simple canvi d'alguns elements de la seva pròpia caracterització. Però si haguéssim de destacar algun element excel·lent en aquesta funció teatral jo diria que són les veus dels intèrprets que desgranen el text amb una entonació, sensibilitat, versatilitat i intel·ligibilitat que ja gairebé havíem oblidat. Produeix veritable plaer escoltar la forma en què s'expressa Penya amb una veu sonora, continguda en alguns moments, desbordada en altres, expressiva sempre. És justament l'ofici dels professionals de la vella escola que s'està perdent a passos de gegant i que consola comprovar que hi ha encara actors i actrius que continuen fidels al seu exercici.