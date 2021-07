Les llars ateses per Càritas van augmentar un 26% el 2020 a Catalunya

D'esquerra a dreta, Anna Roig de comunicació; el president de Càritas Francesc Roig; l'arquebisbe de Tarragona Joan Planellas, i Míriam feu d'Acció Social de Càritas, en la presentació de la memòria del 2020, el 8 de juliol del 2021./ @Caritas





L'acció social de Càritas va beneficiar 141.194 llars on hi viuen 272.702 persones el 2020, el que representa un augment del 26% respecte al 2019, que s'explica per la crisi social agreujada per la pandèmia. En la roda de premsa per presentar la memòria del 2020 el president de Càritas Catalunya, Francesc Roig, ha lamentat que el 45% de les persones ateses no tenen un habitatge digne i el 55,3% de les llars ateses s’han trobat en situació de pobresa severa.





L'entitat també ha criticat que "només" el 7,1% de la població amb pobresa severa de Catalunya reben l'Ingrés Mínim Vital (IMV). "Malgrat la greu situació, Càritas no va tancar, sinó que va estar més oberta que mai”, ha destacat l’arquebisbe Joan Planellas.





“Ha plogut sobre mullat”, ha destacat l’arquebisbe de Tarragona i president de la Conferència Episcopal Tarraconense, que ha recordat que ja es venia d’una crisi econòmica i social no resolta. “Les famílies que ja es trobaven en situació d’exclusió social han tornat a patir les pitjors conseqüències de l’aturada de l’economia”, ha indicat.





El "sobreesforç" de l'entitat ha comportat desplegar 46 milions d'euros el 2020 i tancar l'exercici econòmic amb un dèficit de 3,2 milions d'euros. El 2020 s'han mantingut els serveis de Càritas, s'ha creat un fons d’emergència covid-19 i s'han aprovat uns pressupostos extraordinaris, ha defensat Planellas.





De les persones ateses el 9,7% cobren la Renda Social Garantida i el 50,5% no saben com demanar-la, mentre que el 1,7% reben l'IMV i el 64% no en tenen informació. El 55,6% de les famílies no poden afrontar el cost de subministrament del seu habitatge i el 52,6% no poden pagar el lloguer.





El president de Càritas, Francesc Roig, ha dit que els serveis socials s'haurien de considerar entre els serveis essencials. Ha criticat que les mesures socials han estat i són insuficients per part de l'administració. "L'ascensor social s'ha aturat", ha lamentat.





La representant de la Comisió d’Acció Social de Càritas Catalunya, Miriam Feu, ha destacat que el perfil de les persones ateses mostra que els collectius més afectats per l’exclusió social continuen essent les mares soles i famílies amb fills (53%), gent gran i persones d’altres països amb situació no regularitzada. De les persones ateses, el 58% són adultes, el 19% són menors, el 17% joves i el 6% majors de 65 anys.





Pel que fa a la situació administrativa, es distribueix en proporcions similars entre les de nacionalitat espanyola (33%), situació administrativa regular (34%) i situació administrativa irregular (33%). Pel que fa a la situació laboral, el 64% de les persones ateses està a l’atur, el 16% tenen feina, sempre precària.





L'entitat considera que per la majoria de la població els efectes més greus de la covid-19 ja han passat, però per les persones més vulnerables no. Feu ha dit que malgrat la "incertesa" considera que com evolucionin els índex de pobresa estarà condicionat pels recursos que les administracions inverteixin.