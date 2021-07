La Pedrera, ambaixadora de la segona edició del BNEW

D'esquerra a dreta, Marta Lacambra, directora general de la Fundació Catalunya La Pedrera i Pere Navarro, delegat especial de l'Estat al Consorci de la Zona Franca de Barcelona i president de BNEW. /@BNEW







El Consorci de la Zona Franca de Barcelona (CZFB) i la Fundació Catalunya La Pedrera han signat un conveni de col·laboració per a la incorporació de l'emblemàtic edifici com un dels escenaris de la propera edició de la Barcelona New Economy Week (BNEW). La Fundació es converteix així en BVenue Partner d'aquest esdeveniment de referència B2B, 100% professional, que tindrà lloc del 5 al 8 d'octubre a la ciutat comtal que, amb la segona edició, contribuirà a posicionar Barcelona com a actor clau en la recuperació econòmica i en el desenvolupament de la indústria 4.0 en l'escenari post-covid.





En concret, La Pedrera acollirà les activitats relacionades amb BNEW Talent, que tractarà el rol de les ciutats en la retenció i atracció del talent, el lideratge femení en les organitzacions i el paper dels joves emprenedors en l'impuls de la nova economia. En l'acte de la signatura, que ha tingut lloc a La Pedrera, han estat presents Pere Navarro, delegat especial de l'Estat al Consorci de la Zona Franca de Barcelona i president de BNEW; i Marta Lacambra, directora general de la Fundació Catalunya La Pedrera.





Pere Navarro ha afirmat que “la incorporació d'una localització tan simbòlica com La Pedrera contribuirà a reforçar el posicionament de la ciutat de Barcelona com a motor de la nova economia a nivell mundial. A través d'espais emblemàtics com La Pedrera i un programa de continguts d'interès internacional, esperem duplicar el nombre d'assistents i superar els 20.000”.





Per part seva, Marta Lacambra ha assenyalat que “la col·laboració entre institucions públiques i privades és clau per a afrontar el repte de la recuperació després de la pandèmia. Des de la Fundació Catalunya La Pedrera sempre donarem suport a iniciatives com BNEW, perquè creiem fermament que la ciutat de Barcelona ha de ser innovadora, sostenible, amb talent i, sobretot, que garanteixi la igualtat d'oportunitats per a no deixar a ningú enrere”.





MÉS TEMÀTIQUES I MÉS PONENTS





Després de l'èxit de la seva primera edició l'any passat, amb prop de 11.000 registrats procedents de 111 països diferents, BNEW afronta la seva segona edició amb una ambiciosa agenda d'activitats i el doble de temàtiques. Així, a les cinc verticals de 2020 (Logistics, Digital Industry, Ecommerce, Economic Zones i Real Estigues) se sumen enguany altres tantes que destaquen per la seva contribució transversal a la construcció de la nova economia: Mobility, Sustainable, Talent, Science i City. Així mateix, l'organització espera ampliar el número de ponents des dels 389 als 800.





La gran cita econòmica mantindrà el seu model semipresencial, amb una plataforma única des de la qual es podran seguir en directe els seus continguts des de tot el món. D'aquesta manera, BNEW continuarà apostant per la internacionalització com a element clau per a la construcció de la nova economia.