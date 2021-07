Barcelona comptarà amb un nou centre de recerca en salut, el CaixaResearch Institute

D’esquerra a dreta: la Tinenta d’alcaldia d’Ecologia, Urbanisme, Infraestructures i Mobilitat, Janet Sanz; el president de la Fundació ”la Caixa”, Isidre Fainé; l’alcaldessa de Barcelona, Ada Colau; el patró de la Fundació ”la Caixa” i president del seu Comitè Científic, Javier Solana, i el cinquè Tinent d’alcaldia, Albert Batlle. /@FundacióLaCaixa





Barcelona comptarà amb un nou centre als peus de Collserola amb més de 300 investigadors dedicats a la recerca en salut. El CaixaResearch Institute serà impulsat els propers 4 anys per la Fundació La Caixa amb una inversió de més de 60 milions d'euros. El centre vol contribuir a reptes com les malalties infeccioses, la salut global, l'oncologia i les neurociències.





Arran d'un acord amb l'Ajuntament de Barcelona, el nou edifici s'aixecarà en un terreny on anteriorment hi havia l'Associació d'Empleats de La Caixa i serà adjacent al CosmoCaixa. L'acord contempla que es reordeni un àmbit urbanístic de 53.000 m2, on s'edificarà el nou centre i es crearà una nova plaça pública sobre la ronda de Dalt que generarà sinergies amb el CosmoCaixa. El centre, que es desenvoluparà progressivament en els propers quatre anys, tindrà instal·lacions i equipaments renovats.





COL·LABORACIÓ PÚBLICO-PRIVADA





El president de la Fundació, Isidre Fainé, i l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, han participat aquest dijous en l'acte de presentació del projecte, que han coincidit a destacar com a bon exemple de la col·laboració publico-privada per al "bé comú" i per a la ciutat.





Durant la seva intervenció, Fainé ha augurat que el CaixaResearch Institute serà "un dels centres de recerca del segle XXI" referents i s'ha mostrat satisfet amb aquest primer pas per fer realitat el projecte, que sobretot, ha dit, vol ser un espai "pensat per millorar la vida de les persones".





Per la seva banda, Colau s'ha referit a la importància de la ciència en un context de canvi climàtic, pandèmia i crisi i ha assegurat que l'acord pel nou centre "no és una casualitat" sinó una estratègia "amb molta feina al darrere".També s'ha mostrat convençuda que el nou centre de recerca reforçarà el "lideratge" de Barcelona com a capital científica amb un equipament de referència.





REORDENACIÓ URBANÍSTICA





En concret, l'acord signat entre la Fundació La Caixa i el consistori preveu l'aprovació d'una modificació del Pla general metropolità (PGM) que ja ha iniciat la tramitació aquest dijous a la Comissió de Govern de l'Ajuntament. El següent tràmit serà dimarts vinent, quan s'abordarà l'aprovació inicial a la Comissió d’Ecologia, Urbanisme, Infraestructures i Mobilitat de l'Ajuntament.





Es reordenarà un àmbit de 53.000 m2 de superfície que inclou part dels sòls de l'antiga seu social de treballadors de La Caixa, part dels sòls de l'entorn del torrent del Frare Blanc i sòls qualificats de zona verda i de titularitat municipals ubicats en el front de la ronda de Dalt.





A canvi de la reordenació urbanística que permetrà l'edificació de l'institut al carrer Teodor Roviralta, l'acord preveu que la Fundació La Caixa urbanitzi una nova plaça pública sobre la ronda. La idea és que la plaça generi un nou espai urbà que, més enllà de crear sinèrgies amb el CosmoCaixa, també afavoreixi la ciutadania, que en podrà fer ús públic. A més, a la part posterior del centre de recerca, s'habilitarà una zona verda pública de 1.200 m2, contigua al Parc Natural de la Serra de Collserola.





Render del Campus Científic /@FundacióLaCaixa





CAMPUS CIENTÍFIC





L'aprovació d'aquesta modificació urbanística permetrà la redacció del projecte per a la construcció d'un conjunt d'edificis de màxim tres plantes d'alçada i d'uns 12.000 m2 que acolliran laboratoris i instal·lacions cientificotècniques i d'innovació.





Per la seva proximitat amb el CosmoCaixa, el conjunt amb el CaixaResearch Institute formarà, als peus de Collserola, un campus científic. La Fundació La Caixa aspira a retenir talent científic local i atraure alhora talent internacional "que contribueixi a projectar la recerca i la innovació biomèdica del futur".





CaixaResearch Institute també potenciarà sinergies amb l'Institut de Salut Global de Barcelona (ISGlobal), l'Institut de Recerca de la Sida (IrsiCaixa), el Vall d'Hebron Institut d'Oncologia (VHIO) i el Barcelona Beta Research Centre (BBRC).