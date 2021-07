Pujol Ferrussola cobreix la seva fiança amb cotxes, una casa i un compte bancari

@EP





La defensa de Jordi Pujol Ferrusola ha presentat a l'Audiència Nacional la seva col·lecció de cotxes de luxe valorats en més de 2,6 milions d'euros, una casa encara per taxar i un compte bancari amb prop de 3,9 milions per cobrir la fiança de 7,5 milions que el jutge Santiago Pedraz li havia exigit per cobrir les eventuals responsabilitats civils.





En l'escrit enviat al magistrat, a què ha tingut accés Europa Press, la defensa de Pujol Ferrusola va aportar el saldo d'un compte bancari el seu titular és Inter Rosario Port Services, que té com a soci únic a la mercantil Active Translation SLU i el representant és , precisament, el primogènit dels Pujol.





A més de l'import d'aquest compte, que ascendeix a un total de 3.885.597,77 euros, la seva defensa ha aportat la col·lecció d'automòbils de luxe entre els quals s'explica un Ferrari f-40 el valor arriba als 678.000 euros i un Lamborghini Miura valorat en 959.000 euros.





La taxació que va realitzar l'Oficina de Recuperació i Gestió d'Actius (ORGA) per al jutge Pedraz dels dotze vehicles de la flota va llançar un valor que ascendeix als 2.600.560 euros, quantitat que està destinat a cobrir la fiança.





Finalment, la defensa de Pujol Ferrusola va designar una casa situada a Barcelona i la titularitat pertany també a Active Translation. No obstant això, el valor d'aquest immoble encara ha de ser determinat, segons recull l'escrit, per taxació de dos perits nomenats pel jutjat.

L'escrit, que va ser remès per la seva defensa l'1 de juliol -el dia que expirava el termini que els va donar Pedraz- va ser rebut pel Jutjat Central d'Instrucció número 5, que va donar justificant de recepció dimarts passat.





TOTA LA FAMÍLIA A LA BANQUETA TRET Marta Ferrusola





Va ser el 16 de juny quan el jutge Pedraz va acordar l'obertura de judici oral contra l'expresident català Jordi Pujol i els seus set fills per formar presumptament una organització criminal que s'hauria enriquit durant dècades amb activitats corruptes valent-se de la seva posició política, demanant al ' clan 'que diposités 7,5 milions d'euros per cobrir les eventuals responsabilitats civils.





Pedraz porta a la banqueta dels acusats a tota la família, a excepció de la dona de l'expresident, Marta Ferrusola -a la qual va exonerar pel seu estat de salut després que la defensa presentés un informe mèdic en el qual al·legava que patia demència severa -, així com a altres 11 persones, entre elles Mercè Gironés, l'exdona del primogènit dels Pujol, Jordi Pujol Ferrusola, i diversos empresaris.





A tots ells els imputa presumptes delictes d'associació il·lícita, blanqueig de capitals, delicte continuat de falsificació de document mercantil, delicte de frustració en l'execució i fins a set delictes contra la Hisenda Pública. Per garantir les possibles responsabilitats civils per aquests últims, va demanar a Jordi Pujol Ferrusola que diposités 7,5 milions d'euros i a la seva exdona, altres 400.000 euros, en el termini de deu dies, amb l'advertència embargament dels seus béns si no ho fan o es declaren insolvents.





No obstant això, el jutge va ratificar la situació de llibertat de tots els processats en considerar que no existia "la necessitat d'assegurar la presència dels acusats en les sessions del judici oral" que se seguiran a l'Audiència Nacional.





A més, Pedraz va donar fins al 16 de juliol als acusats perquè presentessin escrit de defensa davant les acusacions formulades, un lapse de temps que entenia "proporcional" a "la complexitat de la causa".





FINS A 29 ANYS DE PRESÓ





D'aquesta manera, el magistrat va seguir el camí assenyalat per la Fiscalia Anticorrupció, que en el seu escrit d'acusació es va dirigir contra tot el 'clan', en estimar que van actuar conjuntament, mentre que Advocacia de l'Estat va apuntar només al primogènit, la seva exdona i un altre germà, Josep Pujol Ferrusola, encara que va destacar el paper de Jordi Pujol Jr i la seva mare en la "direcció operativa" d'aquesta presumpta organització criminal.





El Ministeri Públic va sol·licitar 9 anys de presó per l'expresident, 29 per al seu fill gran, 14 per a Josep i 17 per Gironés per delictes d'organització criminal o associació il·lícita, blanqueig de capitals, contra la Hisenda Pública, falsedat documental i frustració de l'execució en relació amb la gestió del seu patrimoni. Per als altres - Pere, Oleguer, Oriol, Mireia i Marta Pujol Ferrusola -, va reclamar una pena de 8 anys de presó per associació il·lícita i blanqueig de capitals.





Els serveis jurídics de l'Estat, en un escrit conegut fa unes setmanes, van demanar una pena de 25 anys de presó per a Jordi Pujol Jr, així com de 17 anys i mig per a la seva exdona i 4 per a Josep, per delictes de blanqueig de capitals, contra la Hisenda Pública, falsificació en document mercantil i frustració a l'execució, exonerant a la resta de la família.