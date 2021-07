El Parlament vota traspassar les competències de les infraestructures ferroviàries i aeroports

@EP





El ple de Parlament ha aprovat aquest dijous una moció dels comuns que demana a la Generalitat instar el Govern central el traspàs de les competències de totes les infraestructures ferroviàries i aeroportuàries de Catalunya "per poder-les gestionar amb un model de governança pròpia i afavorir la inversió" .





Aquest punt de la iniciativa ha comptat amb 81 vots favorables d'ERC, Junts, els comuns i la CUP, mentre que hi ha hagut 53 vots en contra del PSC-Units, Vox, Cs i el PP.





Amb els mateixos vots, el Parlament ha afirmat que la Generalitat, amb la participació dels ajuntaments i els territoris, és "qui ha de decidir el futur de sistema d'infraestructures de mobilitat de Catalunya, incloses les aeroportuàries i portuàries".





En un altre punt, la moció demanava manifestar l'oposició del Parlament a la proposta d'Aena d'ampliar l'Aeroport de Barcelona-el Prat i comprometre amb la preservació de l'espai natural protegit de Delta de l'Llobregat, però ha estat rebutjat i els socis de Govern s'han dividit: Junts ha votat en contra al costat de PSC, Vox, Cs i el PP, mentre que ERC s'ha abstingut i CUP i comuns han votat a favor.





Els partits de l'Executiu sí que han votat igual en un altre punt, que s'ha aprovat i que demana apostar per una solució de consens per fer aquesta ampliació.





DEBAT





El portaveu dels comuns, David Cid, ha rebutjat l'ampliació de l'Aeroport de Barcelona-el Prat perquè ho veu "una proposta antiga, insostenible, que agreuja l'emergència climàtica i és una proposta de segle passat", i ha apostat per prioritzar la connexió ferroviària abans de potenciar els vols.





El socialista Jordi Terrades ha defensat que l'ampliació de l'Aeroport servirà per captar empreses innovadores i convertir aquesta infraestructura en "un gran hub internacional", ha sostingut que està justificat modificar els espais naturals protegits per fer la tercera pista de l'Aeroport, i ha avisat que, si no es fa, es perdrà una oportunitat històrica per a Catalunya.





Des Vox, Andrés Félix Bell ha advertit que és un error supeditar el desenvolupament econòmic al que ha definit com "religió verda", en al·lusió a l'ecologisme i al rebuig de projectes per preservar entorns naturals.





La 'cupaire' Montserrat Vinyets ha manifestat la seva oposició frontal a la proposta d'Aena d'ampliar l'Aeroport i ha afirmat que no només es tracta de preservar la biodiversitat de l'entorn d'aquesta infraestructura, sinó també ha urgit a obrir el debat sobre "l'impacte climàtic d'aquest model de mobilitat ", ja que veu necessari un decreixement de el sector aeroportuari.





TRASPÀS DE COMPETÈNCIES





David Saldoni (Junts) ha reclamat el traspàs a la Generalitat de les competències de totes les infraestructures ferroviàries i aeroportuàries per poder gestionar-les des de Catalunya "amb un model de governança propi que aposti per la qualitat i la sostenibilitat".





També ho ha demanat el republicà Ferran Estruch per poder gestionar aquestes infraestructures "sense imposicions" i per vetllar per la reducció de les emissions i l'impacte mediambiental, i ha insistit que l'ampliació de l'Aeroport s'ha de decidir des del consens i el respecte per l'entorn natural.





Per part de Cs, Marina Bravo ha acusat els comuns i a l'independentisme de populisme i de fer a Catalunya "perdre oportunitats", i ha rebutjat el traspàs de competències d'infraestructures a la Generalitat.





Així mateix, Lorena Roldán (PP) ha advertit del risc que ella veu que el Govern pugui gestionar totes les competències d'infraestructures perquè considera que no gestiona bé les que ja té: "Si tot ho van a fer igual por em dóna", i ha criticat que hi hagi queixes per les faltes d'inversió a Catalunya però alhora es qüestioni l'ampliació de l'Aeroport.