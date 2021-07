La pandèmia multiplica per sis la fam: moren 11 persones per minut per aquesta causa

@EP





El nombre de persones que viuen en condicions properes a la fam s'ha multiplicat per sis des del començament de la pandèmia i fins a onze persones poden estar morint de fam cada minut, segons alerta Oxfam Intermón, en un informe publicat aquest divendres.





El document, titulat 'El virus de la fam es multiplica', adverteix que els conflictes continuen sent la principal causa de la fam des de la irrupció de la pandèmia, sumint a més de mig milió de persones en una situació propera a la fam, sis vegades més que el 2020.





Actualment, segons indica Oxfam, hi ha 155 milions de persones al món que viuen en una situació de crisi alimentària, fet que suposa 20 milions de persones més que l'any passat. Al voltant de dos de cada tres d'aquestes persones passen fam a conseqüència de la guerra o els conflictes en els seus països.





L'informe també descriu com la inestabilitat econòmica, accentuada per la pandèmia, i l'agreujament de la crisi climàtica han portat a desenes de milions de persones a passar gana. La desocupació massiva i les grans alteracions en la producció d'aliments han provocat que el preu dels aliments es dispari un 40%, el major augment en més d'una dècada, segons detalla.





"Els incessants conflictes, les conseqüències econòmiques de la pandèmia i l'agreujament de la crisi climàtica han empès a més de 520.000 persones a la vora de la fam. En lloc de fer front a la pandèmia, les parts en conflicte han seguit lluitant entre si, sovint donant un cop letal a milions de persones que ja patien les conseqüències dels fenòmens meteorològics extrems i les pertorbacions econòmiques ", assenyala la responsable de Països Fràgils d'Oxfam Intermón, Lourdes Benavides.





En concret, l'ONG precisa que, tot i la irrupció de la pandèmia, la despesa militar mundial "ha augmentat en 51.000 milions de dòlars", i que els conflictes i la violència han provocat que el nombre de persones desplaçades internament hagi arribat a un màxim històric, arribant als 48 milions a finals de 2020.





Bahjah, una mare de vuit fills que viu a la província de Hajjah, al Iemen, i que ha hagut de fugir de la seva llar diverses vegades, explica la seva situació a Oxfam Intermón. "El meu marit és massa vell per treballar, i jo estic malalta. No ens ha quedat més remei que enviar als nostres fills a demanar menjar ia portar sobres de restaurants. Però fins i tot el menjar que aconseguien portar no era suficient", relata.





Benavides afirma que "la pandèmia també ha posat al descobert les profundes desigualtats que hi ha al món" ja que "la fortuna de les 10 persones més riques del món (nou són homes) va augmentar en 413.000 milions de dòlars l'any passat", una quantitat que, segons les Nacions Unides, seria "suficient per finançar onze vegades la totalitat de la seva assistència humanitària mundial".





ETIÒPIA I IEMEN, ENTRE LES ZONES CRÍTIQUES





Per regions, l'ONG precisa que algunes de les zones crítiques de la fam al món, com l'Afganistan, Etiòpia, el Sudan del Sud, Síria i Iemen, segueixen assolades pels conflictes, i han experimentat un dràstic augment dels nivells de fam extrema comparat a l'any passat.





Segons un recent anàlisi de la Classificació Integrada de la Seguretat Alimentària en Fases (CIF), més de 350.000 persones a la regió de Tigray (Etiòpia) viuen actualment en condicions properes a la fam. Es tracta de la xifra més elevada des de la registrada a Somàlia el 2011, quan 250.000 persones van morir de fam, segons l'ONG.





Mulu Gebre, de 26 anys, que va haver de fugir de la seva ciutat a Tigray quan estava embarassada de nou mesos, ha explicat a Oxfam Intermón que se'n va anar a Mekele perquè li havien dit que allà donaven menjar i llet als nens petits. "Quan vaig arribar, no vaig poder trobar menjar ni tan sols per a mi. Necessito menjar per al meu fill, que només té quatre mesos i va néixer baix de pes", explica.





L'organització adverteix que la inseguretat alimentària també s'ha agreujat en països de renda mitjana com l'Índia, Sud-àfrica i el Brasil, que s'han convertit en zones emergents de la fam, i on s'han produït alguns dels augments més dràstics de casos de COVID- 19.





En aquest context, l'ONG exigeix als governs que "prenguin mesures perquè els conflictes deixin d'agreujar els catastròfics nivells de fam" i per "garantir que l'assistència humanitària arribi a les persones que més ho necessiten".





Des de la irrupció de la pandèmia, Oxfam Intermón ha donat suport a prop de 15 milions de persones en situació de vulnerabilitat en diverses zones del món amb assistència alimentària, transferències d'efectiu i aigua apta per al consum, així com amb projectes específics per donar suport a les famílies agricultores.