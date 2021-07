@EP





El Festival Cruïlla ha detectat 123 casos positius de Covid-19 en els 13.000 test d'antígens que va realitzar fins a les 21 hores de dijous per accedir al Parc del Fòrum, on se celebra el festival, segons ha avançat 'Betevé' i han confirmat fonts de la organització a Europa Press.





Els tests s'estan realitzant des de les 14 fins a les 22 hores al Barcelona International Convention Centre (CCIB), de manera que encara faltava gent per passar la prova i entrar al festival en cas de donar negatiu.





El Cruïlla va anunciar dijous en un tuit recollit per Europa Press que els test s'estan realitzant "amb normalitat" i no s'han generat cues ni aglomeracions per accedir a festival.