Pugen lleugerament les temperatures a Catalunya i arriben ruixats aïllats

@EP





Les altes temperatures posen aquest divendres en risc a sis províncies de sud-oest peninsular on s'arribarà als 38 graus, segons l'Agència Estatal de Meteorologia (Aemet). A Andalusia tenen avisos grocs per calor Còrdova, Granada, Huelva, Jaén, Sevilla, i a Extremadura.





Les temperatures aniran en ascens en la major part del país, notable en un entorn ampli de l'alt Ebre i poc marcat en els litorals i arxipèlags. També estarà en risc Cadis per onatge i vent, especialment a la zona de l'Estret on bufarà llevant, i Almeria per fenòmens costaners.





En general s'espera el predomini d'un temps sec i estable, amb cel poc ennuvolat o clar. No obstant això, en l'àrea de l'Estret i Melilla hi haurà abundant nuvolositat baixa i caurà alguna precipitació feble, amb tendència a cessar al llarg del dia. També s'esperen intervals ennuvolats a Galícia, àrea cantàbrica, nord de Canàries i, a la primera meitat del dia, en altres zones del litoral mediterrani, sense descartar alguna pluja feble i ocasional en el litoral valencià i nord d'illes Canàries muntanyoses, i algun ruixat aïllat i ocasional al nord-est de Catalunya.





No es descarten bancs de boira matinal en àrees interiors de nord peninsular ni una mica de calitja a l'entorn d'Alborán.





Hi haurà vents de component nord a Galícia, Cantàbric i, al principi, a l'Empordà i Menorca. De component est a Andalusia i resta de l'àrea mediterrània, amb llevant fort a l'Estret i intervals de fort en el litoral d'Almeria.