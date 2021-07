CaixaBank ingressarà una plusvàlua de 187 milions a l'vendre dos negocis de Bankia

@EP





CaixaBank ingressarà una plusvàlua neta de 187 milions d'euros després d'acordar la venda de dos negocis que anteriorment desenvolupava Bankia a dues societats participades majoritàriament per Global Payments i en què participa també la pròpia CaixaBank, segons ha informat aquest divendres l'entitat a la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV).





En concret, i un cop resolta la seva fusió amb Bankia, CaixaBank ha venut a Comercia Global Payments (CGP) el negoci d'adquirencia de Bankia per 260 milions d'euros i el negoci de targetes prepagament a Global Payments MoneytoPay (MTP) per 17 milions d' euros.





CGP és una companyia participada per Global Payments en un 80% i per CaixaBank en un 20%, mentre que MTP també està participada per Global Payments, en un 51%, i per la pròpia CaixaBank en un 49%.





L'execució de les dues operacions, independents entre si, està subjecta a l'obtenció de les autoritzacions del Ministeri d'Afers Econòmics i Transformació Digital per a cadascuna de les operacions i de l'autorització de la Comissió Nacional de Mercats i Competència (CNMC) per a la venda del negoci d'adquirencia.





CaixaBank, que espera tancar aquestes transaccions en el quart trimestre, ha destacat que, a més d'una plusvàlua neta consolidada de 187 milions d'euros, totes dues operacions tindran un impacte positiu en CET1 de 11 punts bàsics sobre la ràtio a 31 de març de 2021.





"Aquests impactes són consistents amb les estimacions prèviament publicades per despeses netes de reestructuració relacionats amb la fusió amb Bankia, mantenint-se l'estimació d'una ràtio superior al 12% de CET1 proforma per tots els impactes regulatoris i relacionats amb aquesta fusió", subratlla l'entitat .