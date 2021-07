Koeman i Laporta, segurs que Messi 'fitxarà' pel Barça

@EP





L'entrenador de Barça, Ronald Koeman, i el president Joan Laporta estan tranquils perquè compten amb la seguretat que Messi seguirà al Barça. L'argentí va acabar contracte amb el FC Barcelona el passat dia 30 de juny, però des del club blaugrana continuen amb les negociacions perquè l'argentí signi un de nou.





Per això, Koeman va explicar aquest dijous que se sent tranquil al respecte: "Sempre, quan alguna cosa així no està solucionada, és per estar preocupat, però tinc plena confiança en el nostre president perquè ho solucioni. Laporta m'ha dit que tranquil, que estem treballant en aquest tema i tenim la confiança perquè Leo segueixi uns anys més".





A més, va voler opinar sobre el que sent Leo Messi pel Barça. "Leo sempre ha demostrat que vol seguir al Barça i sé que el club treballa amb els seus advocats i el seu pare". També va volver defensar l'actitud del davanter, que no va renovar contracte abans que aquest se li acabés i ara és un jugador lliure. "Leo està jugant a Copa Amèrica i té altres cosa al seu cap, com la final. Sé que vol seguir i ha de seguir perquè acabar amb una altra samarreta no és bo", va afegir.





En aquesta línia, també va dir: "És importantíssim per al club, però també per a La Lliga espanyola, que es quedi el millor jugador de el món i tots hem de fer un esforç perquè segueixi amb nosaltres".