Nagore Robles explica entre llàgrimes que la seva millor amiga va morir el dia del seu aniversari

Nagore Robles va aprofitar que a 'Sobreviviré, after show' es tractava el tema de la salut mental i de les visites al psicòleg per explicar que a ella la va ajudar a ella molt la teràpia per superar el "pitjor dia" de la seva vida.





"Em va passar una cosa. La meva millor amiga, que era com la meva mare, la meva parella, la meva germana, el meu tot, va ser diagnosticada de càncer. Vaig estar al seu costat cada dia", deia, emocionada, sense poder evitar les llàgrimes. "Ella em deia 'si sabessis la llum que em dones' i jo la veia súper malalta i deia: 'si sabessis la vida que m'estàs donant... És la relació més important que he tingut en la meva vida. Va ser una malaltia molt llarga, van ser sis anys", va afegir.





"Després de moltes operacions en el Doce de Octubre, ens diuen que poc més es pot fer. Vam fer un últim viatge i va ser meravellós, va ser un comiat molt bonic. La meva amiga va morir el dia del meu aniversari mentre presentava 'Dones i Homes i Viceversa'. Va ser un dia molt dur. Aquí vaig connectar tant amb la tristesa que vaig començar una teràpia molt dura però molt bonica. Jo sempre aconsello a tothom que faci teràpia ", va acabar.