Illa: "Aragonès és un president a mitges i només per a mitja Catalunya"

El líder del PSC al Parlament, Salvador Illa, ha avisat que si el president de la Generalitat, Pere Aragonès, no convoca la taula de partits a Catalunya, hauran de buscar "altres mecanismes", però no ha volgut concretar quins.





En una entrevista aquest divendres a Catalunya Ràdio recollida per Europa Press, Illa ha assegurat que Aragonès l'ha decebut perquè només vol dialogar amb els que pensen com ell i ha criticat que és "un president a mitges i només per a mitja Catalunya".





El cap de l'oposició ha subratllat que la proposta de Aragonès d'un acord nacional per l'amnistia i l'autodeterminació suposa "insistir en un plantejament divisiu", i no ho veu viable, perquè el PSC no està d'acord amb això.





Illa ha apostat per millorar l'autogovern de Catalunya i el sistema de finançament, i ha apuntat que una reforma de l'Estatut podria ser una opció, ja que creu que hi ha marge de millorar sense reformar la Constitució.





Ha qualificat d'error garrafal que Aragonès no assisteixi a la propera conferència de presidents, i ha citat paraules de el president quan va dir que aniria on fes falta per defensar els interessos de Catalunya: "Quin lloc millor que la conferència de presidents. És una oportunitat històrica ".





CONSELL DE GARANTIES ESTATUTÀRIES



Ha anunciat que demanaran un dictamen al Consell de Garanties Estatutàries sobre el decret llei de la Generalitat per crear un fons de 10 milions d'euros que serveixi per cobrir les fiances de el Tribunal de Comptes, perquè "és important aclarir si s'ajusta a la legalitat".





"Si és legal no tenim cap inconvenient a convalidar" al Parlament, ha afirmat Illa, que ha explicat que el Govern central també està comprovant que s'ajusta a la legalitat.





Sobre el retrobament entre l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont i el líder d'ERC, Oriol Junqueras, Illa ha assegurat que en termes polítics "és una foto del passat", i ha afegit que el futur està en el diàleg i no en repetir errors del passat.