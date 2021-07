Units per Avançar reuneix la seva Convenció Nacional aquest dissabte

Ofrena floral d’Units per Avançar al monument a Rafael Casanova al 2019/ @UnitsAvançar







La Convenció Nacional de Units per Avançar es reunirà dissabte dia 10 amb l’objectiu de fer balanç de la feina feta, renovar la direcció i fixar el full de ruta 2021-2024 en el seu quart aniversari amb un grau raonable d’assoliment dels objectius fundacionals.





El seu cos programàtic és el d'un partit catalanista d’inspiració humanista o democristiana i amb presència institucional al Parlament de Catalunya i als Ajuntaments, entre altres,el de Barcelona, Badalona, Sant Vicenç de Montalt, Olèrdola, la Seu d’Urgell, amb l’alcaldia de la Pobla de Mafumet i una regidoria a Vihella.





En la candidatura presentada liderada per Ramon Espadaler, paritària, repeteixen catorze dels seus vint membres.





Helena Isábal ha presentat la seva candidatura a la presidència. Substituirà Oriol Molins, president d’Units des de la fundació del partit el 2017 i que ha demanat un parèntesi per motius professionals. Albert Batlle presenta la seva candidatura a la vicepresidència.





Hi ha un pes creixent de persones procedents de l’àmbit municipal. A Albert Batlle i Cèlia Martínez (Tinent Alcalde i Consellera del Districte de Sarrià Sant Gervasi), s’hi afegeixen: Elena Vidal, Estefania Serrano i Isabel Pallejà (regidores a Vihella, La Pobla de Mafumet i consellera de districte de l’Eixample, respectivament).





Amb la ponència política “Catalunya, un país sense fronteres”, redactada per Joaquim Llimona, Units per Avançar posa la mirada en l’espai del catalanisme integrador i en les eleccions municipals de maig de 2023 per definir un programa polític des de la catalanitat, l’humanisme cristià, el pacte per Catalunya, l’Economia Social de Mercat, l’europeisme i el compromís amb la governabilitat de Catalunya i d’Espanya.





A més constata el canvi de paradigma conseqüència de fets com la concessió dels indults als polítics empresonats arran dels esdeveniments de la tardor de 2017, que valora positivament juntament amb l’acord assolit amb el PSC i expressa la lleialtat amb els compromisos contrets.





En el document també s'aposta per la construcció d’una proposta electoral del catalanisme integrador i encarrega a la direcció iniciar contactes per assolir-la.





Per la importància particular atorgada a la ciutat de Barcelona, Units durà a terme un programa de trobades, conferències i col·loquis “BCN Diàlegs” amb sectors econòmics, socials i veïnals amb l’objectiu de formular propostes d’actuació des de l’Ajuntament i on Albert Batlle i Celia Martínez, consellera municipal del Districte de Sarrià Sant Gervasi, el coordinaran.