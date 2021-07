PSC, PP i Cs enviaran el fons de la Generalitat per a les multes del Tribunal de Comptes al CGE

@EP





El PSC, Cs i el Partit Popular han anunciat que enviaran al Consell de Garanties Estatutàries (CGE) el decret de la Generalitat per crear un fons de 10 milions d'euros amb el qual volen pagar les multes imposades a càrrecs i excàrrecs de la Generalitat per part del Tribunal de Comptes.





Salvador Illa, cap de l'oposició a Catalunya i líder del PSC al Parlament, ha estat el primer a anunciar-ho en Catalunya Ràdio i, a més, ha presentat un text en què qüestionen l'aprovació d'aquest decret. Per a ells "no hi ha una urgència extraordinària que justifiqui desvirtuar la potestat legislativa ordinària" ja que pensen que ho fan per afrontar les fiances imposades pel Tribunal de Comptes.





Cs, per la seva banda, ha explicat en un comunicat que Carlos Carrizosa s'ha posat en contacte amb el president del PP català, Alejandro Fernández, per demanar junts el dictamen. A més, ha relatat que han arribat a un acord per portar el decret al CGE.





Carrizosa s'ha mostrat molest amb la situació: "El Govern es traurà de la màniga un cop de decret manifestament inconstitucional per privilegiar als polítics que han dilapidat diners públics de tots els catalans per a fins partidistes".