La FDA i els CDC asseguren que una tercera dosi de les vacunes és innecessària

Pfizer anunciava aquest divendres que sol·licitaria una autorització per poder administrar una tercera dosi de la seva vacuna contra el Covid-19. Segons ells, la immunitat es manté durant els sis primers mesos, però llavors comença a baixar. A més, consideren que l'arribada de noves variants, inclosa la Delta, contribueixen a que l'eficàcia del fàrmac de Pfizer sigui una mica menor que la que tenia amb la soca original del virus. "Això impulsa la nostra creença que probablement serà necessària una tercera dosi de reforç per mantenir els nivells més alts de protecció", han assenyalat. Però les institucions nord-americanes s'han mostrat en contra.





Així, mentre des de Pfizer diuen que una tercera dosi augmenta entre cinc i deu vegades el nivell d'anticossos, des dels Estats Units opinen que no es necessiten. Per a les autoritats sanitàries dels EUA, per l'Administració d'Aliments i Medicaments (FDCA) i per als Centres per al Control i la Prevenció de Malalties (CDC), els vacunats no requereixen cap reforç. Així ho van dir en un comunicat, en el qual van indicar que "les vacunes van ser dissenyades perquè no acabem a l'hospital" i compleixen la seva funció amb només dues dosis.





Per a ells, diuen, inocular una tercera dosi de la vacuna a tots els ciutadans suposaria "un gran esforç". Una cosa que no poden assumir, ja que l'esforç han de centrar-lo en aconseguir que tothom rebi la primera injecció. Per això es neguen a reforçar la immunitat amb una tercera vacuna, amb l'argument que la malaltia greu ja s'evita tenint la pauta completa establerta fins ara.





DESCOBREIXEN GENS QUE PREDISPOSEN A UN COVID-19 GREU





Dit això, cal destacar que un recent estudi dut a terme amb més de 50.000 persones ha conclòs que hi ha més factors de risc per desenvolupar un Covid-19 greu. Fins ara coneixíem que les persones grans o amb patologies prèvies -obesitat, diabetis, càncer, hipertensió etc.- eren més propenses a patir una malaltia greu causada per aquest virus. Ara, un grup d'experts liderats per la Universitat d'Edimburg ha descobert que alguns gens també ajuden al fet que una persona acabi a l'UCI.





Així, han explicat que han trobat 13 ubicacions del genoma humà que potencien els símptomes greus del Covid-19; algunes d'elles es donen més en persones d'ascendència asiàtica oriental o meridional que en les europees.





Destaquen una ubicació que és a prop del gen FOXP4, relacionat amb el càncer de pulmó i una altra propera al DPP9, també relacionat amb aquesta malaltia. A més, hi ha altres gens a destacar com el TYK2, que està implicat en malalties autoimmunes.





Amb les dades obtingudes, els investigadors creuen que es podrà treballar per crear teràpies que ajudin a combatre el virus. Pensen que, coneixent millor el seu funcionament, podran evitar malalties greus o curar pacients hospitalitzats. Una cosa que, al seu torn, contribuirà a descongestionar els centres sanitaris.





"Sent realistes, el més probable és que ens ocupem de la COVID-19 com un greu problema de salut durant molt de temps. Qualsevol teràpia que sorgeixi aquest any, per exemple a partir de la readaptació d'un fàrmac existent basada en coneixements genètics clars, tindria un gran impacte ", va declarar Mark Daly, director del FIMM i membre de l'Institut Broad de MIT i Harvard.