Una dona apunyala la seva filla de 16 anys per ser assetjada sexualment pel seu padrastre

Una mare de 37 anys va declarar davant el jutge que va apunyalar la seva filla de 16 anys perquè va descobrir que mantenia relacions sexuals amb la seva parella i pare de la seva altra filla. Durant el judici, que es va celebrar aquest dimecres a València, va dir: "La meva filla em va faltar al respecte, em va dir que jo estava vella, que no servia com a dona i que ella era jove i sí que podia satisfer a un home. Vaig reaccionar malament i vaig perdre el control".





El que succeïa realment era que l'home abusava sexualment de la noia aprofitant la diferència de força i edat. Va ser detingut per un delicte contra la llibertat sexual de la menor.





Pel que fa a la mare, està acusada d'un delicte d'assassinat en grau de temptativa perquè li va ocasionar a la menor diverses ferides al coll i a l'esquena. Per aquest motiu s'enfronta ara a una possible pena de 13 anys de presó, agreujada per parentiu, encara que la defensa demana que es rebaixi a només un any perquè només li va ocasionar ferides.







Els fets van passar a Aldaia, València, al juny de 2018. Aquest mateix mes la mare havia denunciat que l'adolescent era assetjada sexualment pel seu padrastre.