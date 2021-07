Els consells de Creu Roja per prevenir l'impacte de la calor

A través del Voluntariat Promotor de Salut Comunitària, així com amb tallers, xerrades i actuacions al carrer, Creu pretén sensibilitzar la població general sobre les mesures que cal prendre.





Beure líquids regularment i en abundància, fer àpats lleugers o mantenir la llar fresca són algunes de les recomanacions davant les altes temperatures.





Amb l'arribada de l'estiu, la Creu Roja ha posat en marxa diverses intervencions preventives per fer front a l'onada de calor i palliar-ne l'impacte entre la població més vulnerable.





Des dels Centres de Contacte de tot el territori, l'organització humanitària ha reforçat les trucades a collectius vulnerables com gent gran, persones amb malalties cròniques i persones amb autonomia limitada o amb addiccions, per recordar-los consells bàsics davant la calor, fer-ne seguiment i detectar-ne necessitats.





També es vol sensibilitzar la població general a través de xerrades, tallers, accions al carrer i de les intervencions del Voluntariat Promotor de Salut Comunitària que, a més de prevenir sobre la COVID19, informarà i donarà recomanacions per protegir-se de les altes temperatures.





RECOMANACIONS DAVANT LA CALOR





Davant la calor són especialment vulnerables les persones grans, especialment les que viuen soles o són dependents; la població infantil (sobretot nens i nenes menors de 4 anys), les persones amb malalties cròniques i en tractament amb determinats fàrmacs, persones amb obesitat o excés de pes, les persones amb discapacitat, les dones embarassades i les persones sense sostre.





Per tal de reduir els problemes derivats de les altes temperatures, la Creu Roja recorda una sèrie de pautes senzilles en el dia a dia per poder gaudir de la calor i de l'estiu amb més seguretat:





Manteniu-vos allunyats de la calor. Eviteu sortir i fer activitats extenuants durant el moment més calorós del dia. Manteniu-vos a l'ombra, no deixeu nens o animals en vehicles estacionats i, si és necessari i possible, passeu 2-3 hores del dia en un lloc fresc mentre respecteu la distància física d'almenys 1,5 metres i utilitzeu la mascareta quan correspongui.





Manteniu fresca la llar. Utilitzeu l'aire nocturn per refredar la llar. Reduïu la càrrega de calor dins de casa durant el dia utilitzant persianes i apagant la major quantitat possible de dispositius elèctrics.





Manteniu el cos fresc i hidratat. Utilitzeu roba lleugera que transpiri i de colors clars, preneu dutxes o banys freds i beveu aigua regularment, evitant les begudes ensucrades, alcohòliques o amb cafeïna. Feu menjars lleugers que ajudin a reposar les sals perdudes per la suor (amanides, fruites, verdures, gaspatxos o sucs).





Si heu de romandre a l'exterior procureu estar-vos a l'ombra, utilitzeu roba lleugera i de color clar, protegiu-vos del sol, utilitzeu barret, protecció solar i ulleres de sol adequades. Utilitzeu un calçat fresc, còmode i que transpiri.





Planifiqueu veure familiars, amistats i veïns que passen gran part del temps sols. Les persones vulnerables poden necessitar ajuda en els dies calorosos i si algú que coneixeu està en risc, ajudeu-lo a obtenir consells i suport mentre respecteu les recomanacions de distanciament físic.





Si teniu problemes de salut, consulteu el metge sobre les mesures suplementàries que heu d'adoptar si patiu alguna malaltia de risc. Continueu prenent els medicaments que us han receptat i no us automediqueu.





Si us trobeu malament a conseqüència de la calor, atureu l'activitat que estigueu desenvolupant, intenteu situar-vos en un lloc fresc i demaneu ajuda. Si teniu símptomes relacionats amb la COVID-19, recordeu romandre a casa.