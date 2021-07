Condemnats els presidents d'Ausbanc i Manos Limpias per extorsió

@EP





L'Audiència Nacional ha condemnat al president d'Ausbanc, Luis Pineda, i al secretari general de Manos Limpias, Miguel Bernad, a vuit i quatre anys de presó, respectivament, per extorsionar bancs i empreses perquè els paguessin a canvi d'evitar accions judicials o campanyes de descrèdit en contra seu. Aquestes penes són ostensiblement menors de les reclamades per Fiscalia, que demanava 118 anys de presó per al primer i altres 24 anys per al segon.









En una sentència, de 195 pàgines, la Secció Quarta de la Sala Penal ha imposat a Pineda una pena de 5 anys de presó per un delicte continuat d'extorsió i altres 3 anys per estafa. A més, en concepte de responsabilitat civil Pineda haurà d'indemnitzar un total de 13 entitats amb gairebé set milions d'euros.





Els magistrats també han condemnat a Bernad a 3 anys de presó per un delicte d'extorsió en grau de cooperació necessària i a un altre any de presó pel mateix delicte en grau de temptativa.





No obstant això, han absolt a tots dos de la majoria dels delictes pels quals van ser jutjats. En el cas del president d'Ausbanc, d'organització criminal, acusació i denúncia falsa, frau i estafa processal i administració deslleial; mentre que el secretari general de Manos Limpias ha quedat exculpat dels dos primers delictes i d'amenaces. Per aquest motiu les penes imposades siguin molt més baixes que les que havia sol·licitat el Ministeri Públic.





Així mateix, la Sala ha condemnat a un any de presó a l'adjunt a la Presidència d'Ausbanc, Ángel Garay, ia sis mesos de presó a la directora del departament jurídic, Maria Mateos, tots dos per un delicte d'extorsió en grau de complicitat.





En canvi, ha absolt els sis acusats -l'advocada de Manos Limpias, Virginia López Negrete, i els directius d'Ausbanc, Alfonso Solé Gil, María Teresa Cuadrado, Maria Isabel Medrano, Rosa Aparicio i Luis María Jordana- de tots els delictes que se'ls imputaven. Aquests són: organització criminal, extorsió, denúncia falsa, amenaces, estafa, blanqueig de capitals i administració deslleial. Per a la resta d'acusats la fiscalia demanava entre 66 i 11 anys de reclusió.