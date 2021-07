Argimon aposta per cribratges "selectius" i continuar amb la vacunació

@EP





El conseller de Salut, Josep Maria Argimon, veu complicat dur a terme cribratges massius com els de l'estiu i la tardor passades i aposta per fer-ne de "molt selectius". Així, responent a la demanda de l'alcalde de Lleida, Miquel Pueyo, ha afirmat: "Tenim les mans que tenim", per afegir que aquestes estan dedicades a visitar els casos simptomàtics i a la vacunació.





Pel que fa a la possibilitat de tornar al toc de queda nocturn com a via per redreçar la situació, ha insistit en dir que no és partidari d'aquesta mesura i que no li agradaria aplicar-la "si no és estrictament necessari". Així mateix ha afirmat que "l'explosió de casos no es deu a un macroconcert" sinó a "interaccions" del dia a dia sense els elements de precaució i protecció.





En el marc d'una visita a la Seu d'Urgell, Argimon ha fet una crida a les persones de més de 40 anys a vacunar-se o completar la pauta, ja que, ha detallat, el que s'ha observat és que la majoria d'infectats de la cinquena onada de la covid-19 són els no vaccinats. A més, ha instat a la població a respectar les mesures, així com també a què els casos positius facin els aïllaments correctament i que els contactes estrets compleixin estrictament les quarantenes.





El conseller de Salut ha afirmat que els escenaris futurs de la pandèmia són difícils de preveure i que cal anar mirant "dia a dia". Així, ha afegit que les possibles actuacions "sempre estan sobre la taula" i que la nova variant arriba en una situació diferent a les onades prèvies del virus, ja que més del 40% de la població està vacunada amb la pauta completa. Respecte a les mesures que s'apliquen als concerts i grans esdeveniments, ha dit que quan aquests actes es van autoritzar la situació sanitària era diferent a l'actual i s'havien fet dos proves pilot per comprovar la seva viabilitat i seguretat.