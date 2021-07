​El Consell per la República Catalana, a eleccions de l'1 al 3 d'octubre

@Consell per la República Catalana





El Consell de Govern del Consell per la República Catalana ha acordat aquest divendres celebrar eleccions a l'Assemblea de Representants de l'1 a 3 d'octubre d'aquest any. L'1 de juliol l'Assemblea Fundacional de Representants va aprovar el reglament electoral i els membres de la Sindicatura Electoral.









El procés electoral començarà el 22 d'agost, i hi haurà 15 dies per presentar candidatures. Candidats i votants hauran de constar correctament inscrits al registre ciutadà del Consell. L'Assemblea de Representants esdevindrà el Parlament del Consell per la República i estarà formada per la ciutadania i per càrrecs electes. A partir del 19 de setembre els candidats tindran 12 dies per fer campanya.