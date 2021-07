Aquests són els països "de risc" per contagi de covid-19, a partir del 12 de juliol

@EP





Aquest divendres al migdia saltava la notícia que el govern alemany incloïa a tot Espanya en la seva llista de zones de risc per covid-19. El dijous 8 de juliol, la majoria del territori espanyol -a excepció de Galícia i Castella La Mancha- es tenyia de color vermell, segons les darreres dades del Centre Europeu de Prevenció i Control de Malalties (ECDC), per tal d'alertar a tota la Unió Europea del repunt de casos de covid a Espanya les últimes setmanes.





Ara bé, l'estat de la resta de països europeus, tal com revela l'ECDC, és molt millor que el de la península Ibèrica -Portugal també està en vermell- i mostra una "onada verda" que sembla indicar que les coses s'estan fent bé per part d'alguns dels 27. Amb tot això, què diu Espanya sobre aquest tema?









LA LLISTA "VERMELLA" D'ESPANYA





Espanya, per la seva banda, també elabora una enumeració de països, els quals no hi recomana anar pel risc de contraure la covid. La llista que publica el govern de l'Estat s'elabora setmana rere setmana, seguint les indicacions europees de l'ECDC, i inclou tots aquells països que estan de color "vermell fosc, vermell, taronja o gris" d'acord amb la Recomanació del Consell 2020/1475 -que es guia per les advertències que provenen des de Brussel·les-.





La manera de calcular els colors "de semàfor" està regulada i es pot trobar al Butlletí Oficial de l'Estat. El BOE també exposa que "el Centre Europeu per a la Prevenció i el Control de les Malalties ha de publicar un mapa dels Estats membres de la UE, desglossat per regions, per tal de donar suport al procés de presa de decisions dels Estats membres". És per aquest motiu que a escala europea es disposa d'una informació que canvia cada setmana i que és notícia, segons com avança el nivell del risc de contagi.





"Aquest mapa també ha d'incloure dades d'Islàndia, Liechtenstein, Noruega i, quan ho permetin les condicions, la Confederació Suïssa", assenyala el butlletí.





COM ES CALCULEN ELS COLORS?

Els colors fan referència a l'índex acumulat de notificació de casos de covid-19 i a la taxa de positiu detectats "amb prova", tal com indica el BOE i l'ECDC. L'ordenació i el càlcul es fa de la següent manera.





El país estarà en verd si:

-La taxa de notificació de 14 dies és inferior a 50 casos per cada 100 000 habitants i la taxa de positivitat de la prova és inferior al 4%.

-La taxa de notificació de 14 dies és inferior a 75 casos per cada 100 000 habitants i la taxa de positivitat de la prova és inferior a l'1%.





El país estarà en taronja si:

-La taxa de notificació de 14 dies és inferior a 50 casos per cada 100 000 habitants i la taxa de positivitat de la prova és del 4% o més.

-La taxa de notificació de 14 dies està entre 50 i 75 casos per cada 100 000 habitants i la taxa de positivitat de la prova és de l' 1% o més.

-La taxa de notificació de 14 dies està entre 75 i 200 casos per cada 100 000 habitants i la taxa de positivitat de la prova és menys del 4%.





El país estarà en vermell si:

-La taxa de notificació de casos de covid-19 acumulada durant 14 dies està entre 75 i 200 casos per cada 100 000 habitants i la taxa de positivitat és del 4% o més.

-La taxa de notificació de casos de covid-19 acumulada de 14 dies està entre 200 i 500 casos per cada 100 000 habitants.





El país estarà en vermell fosc si:

-La taxa de notificació de casos covid-19 acumulativa de 14 dies és de 500 o més casos per cada 100 000 habitants.





El país estarà en gris si:

-No hi ha informació suficient o si la taxa de proves és inferior a 300 casos per cada 100 000 habitants.





ELS PAÏSOS DE RISC A PARTIR EL 12 DE JULIOL

Segons Ministeri de Sanitat, aquests són els països i les regions de la Unió Europea que són de risc -i per tant estan en vermell fosc, vermell, taronja o gris- a partir del pròxim dilluns, 12 de juliol. Per viatjar-hi es recomana estar vacunat, encara que és obligatori la realització del test d'antígens.





Quan el Ministeri escriu el país i la regió en parèntesi significa que només és de risc la regió.





D'altra banda, l'administració també elabora un llistat de països a escala global els quals són segurs, de forma que tots els que no apareixen en aquest registre també són considerats "de risc".









