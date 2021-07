Els regals a clients i els menjars de treball ja són deduïbles per als autònoms

@EP





La sentència de Tribunal Suprem sobre les despeses en dinars de treball i regals que fan els treballadors ja és un fet. El Suprem ha dictat que totes les despeses per relacions públiques són deduïbles en l'Impost sobre Societats. Amb aquesta sentència, el Suprem va en contra del que havia indicat Hisenda anteriorment.





Des d'Hisenda s'havia marcat que tan sols es podien deduir les despeses comptables que tinguessin relació amb els ingressos de l'empresa o el que és el mateix, que tinguessin influència directa en el resultat d'aquesta. No obstant, el Suprem ha tombat això i ha admès com que es poden deduir les despeses indirectes de la mateixa activitat laboral.





En aquest cas, la Llei estableix que en l'Impost sobre Societats no es poden deduir despeses que es realitzin a títol gratuït i que, a més, no determinin el resultat fiscal o tributari d'aquest exercici. Pel contrari, amb la decisió del Suprem, sí que es tornen deduïbles les despeses que siguin d'atenció a clients o als propis treballadors.





"Si bé no hi ha una regulació precisa sobre què s'ha d'entendre per correlació entre ingressos i despeses, uns i altres conformen la gestió financera de l'activitat empresarial que com a tal es projecta, habitualment, mitjançant la realització d'un conjunt d'accions dirigides a la obtenció d'un millor resultat ", apunta el Suprem.







Amb aquesta sentència, el Suprem vol incidir en què l'atenció a clients i proveïdors s'utilitza per poder fidelitzar-los, que l'atenció als treballadors serveix perquè estiguin motivats i que la promoció de productes és important per poder vendre més i tenir un bon posicionament empresarial.