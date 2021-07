Carles Aleñá posa rumb a Getafe i Ilaix Moriba torna al Barcelona 'B'

@EP





Carles Aleñá ja és passat al Barcelona. El conjunt madrileny es fa amb els serveis del futbolista que ha tingut a les seves files durant la temporada 20/21. Això sí, el Barcelona s'ha reservat una opció de recompra i dret de tempteig sobre qualsevol oferta que li arribi al Getafe per Aleñá. A més, el 50% d'una futura venda seria per a l'equip blaugrana.





Aleñá ha disputat 43 partits amb la samarreta del Barcelona, arribant a marcar fins a 3 gols. El futbolista s'ha format a la Masia i s'esperava que fos un dels grans talents que pugessin a el primer equip, però la realitat econòmica i la falta de minuts de el jugador li han fet buscar una sortida.





EMBOLIC AMB ILAIX MORIBA





A part de la venda de Aleñá, el Barcelona segueix amb el seu pla per alleugerir la massa salarial de la plantilla. Per això, Ilaix Moriba, una altra de les grans promeses, es quedarà al 'B' fins que accepti l'oferta de renovació que té a sobre de la taula. El jugador vol més diners, però el Barcelona no pot fer aquest esforç econòmic ara mateix.