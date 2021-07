L'advocat de Peña Nieto i alguns dels seus familiars es troben detinguts per ocultar 2.8 milions d'euros

@EP





Juan Ramón Collado, l'advocat de l'expresident Enrique Peña Nieto, sembla ser que es troba pres i acompanyat per alguns membres de la seva família per tenir comptes bancaris congelades a Andorra. Lucía Collado i Mario Andrade, germana i cunyat de Juan Ramón, figuren com a titulars d'un compte privat que va ingressar 2.870.000 d'euros.





Segons una investigació d'El País, tots dos van utilitzar societats a Mèxic i a Hong Kong per simular operacions comercials tèxtils i, posteriorment, amagar els diners al Principat d'Andorra. Aquestes empreses són: Grup Corporatiu Uror SA d'C. V, Grup Rilato, SA de CV, Blick Aus SA, de CV i Loom Tèxtil Mèxic SA, de CV A més, és la manera que va utilitzar el mateix Juan Ramón Collado per portar al seu compte 7 milions d'euros.





Mario Andrade va intentar justificar aquests diners perquè procedien d'estalvis, nòmines, bonus empresarials i beneficis d'una societat familiar. I segons s'ha pogut saber, Andrade va guardar els diners al Know Your Client per la seva confidencialitat, seguretat i per intentar maximitzar els rendiments.





A més, El País, ha informat que Andorra va demanar a Mèxic ajuda judicial i els antecedents penals de tots dos, tant de Lucía Collado com de Mario Andrade.





La investigació a el mateix advocat, Juan Ramón Collado, es va tornar a obrir en 2019 després de ser detingut a Mèxic per rentat de diners i delinqüència organitzada. En aquest moment, la jutgessa va decidir embargar 93 milions de dòlars.