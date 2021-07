@ep





Pedro Sánchez ha remodelat de manera profunda el Govern espanyol. El president de el Govern ha anunciat aquest dissabte tots els canvis que realitzarà i hi ha noms importants com Iván Redondo qual surten molt perjudicats i seran cessats. De moment, Pedro Sánchez no ha anunciat que hi hagi cap canvi en Unides Podem.





CAP DE GABINET





El primer canvi important afecta el Govern és el cessament d'Iván Redondo, el fins ara cap de gabinet. En el seu lloc, Pedro Sánchez nomenarà Óscar López, el qual era president de Paradors de Turisme i un dels dirigents més veterans del PSOE.





VICEPRESIDÈNCIA PRIMERA DEL GOVERN





La vicepresidenta de Govern, Carmen Calvo, també ha estat una de les persones que ha cessat Pedro Sánchez. En el seu lloc, el president ha nomenat a Nadia Calviño com a vicepresident primer. A més, entra al Govern Félix Bolaños, un dels homes de confiança de Pedro Sánchez i passa a ser ministre de la Presidència, amb les funcions de coordinació de Gabinet. Com vicepresidenta segona entrarà Yolanda Díaz i com a tercera pujarà Teresa Ribera.





MINISTERI DE CIÈNCIA I INVESTIGACIÓ





El ministre de ciència i investigació, Pedro Duque, també ha estat una de les persones que ha cessat el president de Govern. En el seu lloc, entrarà Diana Morant, l'actual alcaldessa de Gandia, serà la nova ministra de ciència i investigació.





MINISTERI DE JUSTÍCIA





El ministeri de Justícia també patirà canvis significatius. La fins ara presidenta del Senat, Pilar Llop, es farà càrrec del ministeri substituint a Joan Carles Camp. De fet, dilluns estava previst que s'escollís un nou president de Senat, doncs Llop estava designada de manera automàtica.





MINISTERI D'AFERS EXTERIORS





La ministra d'afers estrangers Arancha González Laya abandonarà el seu actual lloc. El seu substitut serà José Manuel Albares, actual ambaixador espanyol a París. Ja va ser secretari general d'Afers Internacionals a la Moncloa durant el primer Govern de Pedro Sánchez.





MINISTERI DE CULTURA I ESPORTS





El ministre José Manuel Rodríguez també ha estat cessat del seu lloc. En el seu lloc entrarà Miquel Iceta com a ministre de Cultura i esports. Mentrestant, la substituta d'Iceta coma ministra de política territorial l'ocuparà Isabel Rodríguez.





MINISTERI D'EDUCACIÓ I FORMACIÓ PROFESSIONAL





Isabel Celaá serà cessada com a ministra i Pilar alegria, la actual delegada de Govern a Aragó, serà la nova ministra d'educació i formació professional.





MINISTERI DE TRANSPORTS, MOBILITAT I AGENDA URBANA





Una altra de les grans sorpreses és el cessament de José Luís Ábalos com a ministre de foment. En el seu lloc, entrarà Raquel Sánchez, l'actual alcaldessa de Gavà, serà la substituta d'Ábalos al Govern.