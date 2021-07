Arrimadas assegura que el problema del Govern és que segueixi liderat per Sánchez

@EP





La presidenta de Cs, Inés Arrimadas, ha afirmat que la remodelació de Govern que té prevista fer aquest mateix dissabte Pedro Sánchez és només "un canvi de cares" i diu que el problema és que l'Executiu segueixi liderat per Sánchez.





"Encara hi hagi un canvi de cares, el problema és que ell marca el rumb de Govern amb accions nocives per a Espanya", ha assegurat Arrimadas durant la seva intervenció a l'escola d'estiu de Societat Civil Catalana (SCC) a Barcelona.





Preguntada per si donaria suport a una moció de censura contra el Govern de Sánchez presentada per Vox, no ha descartat l'opció i ha advocat per "pensar en què és el millor per a Espanya, que és pensar en el què més pot debilitar el Govern de Sánchez" .





D'altra banda, ha criticat que el Govern hagi aprovat crear un fons complementari de Riscos amb 10 milions d'euros per cobrir les fiances que demana el Tribunal de Comptes a desenes de càrrecs i excàrrecs de la Generalitat per promoure el procés independentista: "És obscè , han arribat a el nivell de la impunitat ".





UNIR FORCES AL PARLAMENT



Per a ella, l'estratègia d'ERC és la d'"intentar donar menys por i intentar fer veure que es va a trigar una mica més en arribar a la independència", però assegura que no hi ha diferències entre el Govern de l'actual president de la Generalitat, Pere Aragonès, i els liderats pels expresidents Quim Torra i Carles Puigdemont.





Sobre els resultats de Cs en les últimes eleccions catalanes, en què va perdre el 83% dels diputats que va aconseguir en 2017 i va passar de ser la primera força a la setena al Parlament, Acostades ho ha atribuït al fet que "el constitucionalisme es va quedar a casa "i ha assenyalat que la solució hagués estat una candidatura de coalició de PSC, PP i Cs.