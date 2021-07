Pablo Casado: "El problema d'Espanya és Sánchez, el qual s'ha d'anar és ell"

@EP





El president de el Partit Popular, Pablo Casado, ha criticat el president de Govern, Pedro Sánchez, després d'anunciar aquest dissabte la reestructuració de l'Executiu, prescindint de Carmen Calvo, José Luis Ábalos o Iván Redondo, entre d'altres.







"El problema d'Espanya és Sánchez, el qual s'ha d'anar és ell. Esgota escuts humans amb 17 ministres purgats en dos anys i cinc crisis de Govern que deixen un Govern en crisi", ha assenyalat Casado.







Així ho ha manifestat aquest dissabte el líder popular en una publicació al seu compte de Twitter després de la revolució realitzada en el Govern per Pedro Sánchez, que ha ascendit a Nadia Calviño a la vicepresidència primera i a Félix Bolaños a el Ministeri de la Presidència.





"Més caos, malbaratament i radicalitat amb els comunistes del seu insomni i els secessionistes manant", ha sentenciat el president del PP.





Els canvis duts a terme avui pel cap de l'Executiu arriben a més del 40 per cent dels ministres socialistes de Govern, ja que la quota de Unides Podem es mantindrà com fins ara. No obstant això, Pedro Sánchez mantindrà el mateix nombre de Ministeris tot i que fa lleugeres modificacions en l'estructura, a el passar Funció Pública a Hisenda i atorgar el càrrec de portaveu a la nova ministra de Política Territorial.





Això sí, ha substituït alguns independents, com Arancha González Laya o Pedro Duque i ha tirat de partit per a les noves carteres, entre ells José Manuel Albares, 3 alcaldesses --les de Puertollano, Gavà i Gandía-- i Óscar López.