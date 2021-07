Raquel Sánchez, alcaldessa de Gavà, nova ministra de Transports, Mobilitat i Agència Urbana

@Raquel Sánchez





La remodelació de Pedro Sánchez ha mogut a moltes persones. No només de posició sinó també de categoria que ocupaven. El president de el Govern ha volgut fer aquest canvi per poder augmentar la força política de PSOE i això ha tingut repercussions en noms importants com Ábalos o Iván Redondo.





Raquel Sánchez és llicenciada en Dret per la Universitat de Barcelona (UB) i màster en Dret del Treball i Seguretat Social a la Universitat Pompeu Fabra (UPF). Va començar la seva vida laboral com a advocada a Barcelona i després va cofundar --amb dos col·legues-- un despatx propi a Castelldefels (Barcelona), localitat propera a Gavà.







Va ser triada regidor el 2007, i des de llavors fins a 2011 va ser tinenta d'alcalde d'Economia i Hisenda, Recursos Humans i Serveis Generals i portaveu de grup municipal. De 2011 a 2013 va ser tinenta d'alcalde d'Urbanisme, Promoció Econòmica, Medi Ambient i Sostenibilitat, i va seguir sent portaveu del seu grup.





L'actual alcaldessa de Gavà abandonarà el seu lloc actual per fer-se càrrec de el Ministeri de Transports, Mobilitat i Agència Urbana que fins ara dirigia José Luís Ábalos. Porta com a alcaldessa de Gavà des del 13 de juny de 2015 i en 2019 va ser reelegida pels seus votants.







A més, des del 2016 forma part de l'executiva de PSC, sent Secretària de Polítiques de les Dones i a partir de 2019 com a Secretària d'Estratègia i Clima. Raquel Sánchez farà un salt en la seva carrera política a l'ésser ministra de foment.





Des del PSC ha emès un comunicat en el qual han volgut felicitar la nova ministra de foment i mostrar tot el seu orgull a la qual ha estat la seva alcaldessa durant els últims 6 anys. En el comunicat s'expressa que "el reconeixement a la gran tasca política que ha fet com a alcaldessa de l'Ajuntament de Gavà i que reforça el pes del PSC al Govern i a Espanya". A més, el primer secretari de la federació, Antoni Poveda, ha valorat de manera molt positiva l'anunci i que és una molt bona notícia per a Espanya.