Espadaler (Units): "Hem de centrar tots els nostres esforços en les eleccions municipals"

La Convenció Nacional d'Units per Avançar s'ha celebrat durant aquest dissabte. En ella, el secretari general, Ramon Espadaler, ha recordat que hauran eleccions d'aquí a 2 anys.





"Hem d'estar preparats i posar totes les peces al servei de les eleccions municipals. Això vol dir la capacitat de créixer, la implantació i les propostes", ha remarcat el secretari. A més, ha afegit que l'oferta electoral ha de representar el catalanisme integrador, el que entén, pensa diferent i treballa per a un país on tothom se senti còmode.





La nova direcció de Units per Avançar està composta per 20 persones i és paritària. La president és Helena Isábal, el vicepresident és Albert Batlle i el secretari general és l'esmentat Ramon Espadaler. A més, la Convenció ha escollit a Joan Caballol com a nou president del Consell Nacional.





En un altre punt del dia, el rendiment de comptes presentat per Oriol Molins ha estat aprovat per aclamació. També s'ha hagut d'aprovar el programa polític i això s'ha fet amb un 90,14% dels vots a favor.





Ja finalment, la Convenció Nacional ha comptat amb la salutació d'alguns agents socials i partits polítics. Entre els més destacats es troben Miquel Iceta, recentment nomenat ministre de Cultura i esports, Salvador Illa, secretari de PSC, i David Bonvehí, president de l'PDeCat.