Et poden multar per conduir en xancletes?

La calor arriba i les persones solen posar-se xancletes o sandàlies per anar més còmodes. Per això, arriba la gran pregunta que es fa tothom durant l'estiu. Ens poden multar per conduir amb xancletes? La realitat és que sempre sorgeixen dubtes, però la DGT ha volgut tancar el debat d'una vegada per totes.





El Reglament General de Circulació no estableix cap norma sobre el calçat que hem d'utilitzar per conduir. Així que segons això no hauria de suposar cap tipus de sanció per a ningú, però el que sí avisa la DGT és que conduir amb un calçat inadequat pot suposar un risc per a la seguretat.





Per tant, la gran pregunta es resol dient que és una cosa subjectiva. Si l'agent que et para considera que el calçat no és segur i còmode per utilitzar els pedals del cotxe et podrien arribar a sancionar amb 80 euros de multa. Els articles als quals podria acollir l'agent serien el 3 .1 que fa referència a la manera de conducció, al 18.1 que obliga el conductor a mantenir la seva llibertat de moviment i al 17.1 que diu que la persona ha d'estar en condicions de controlar el vehicle .