Serà necessària una tercera dosi de la vacuna Pfizer?

Les noves variants han fet que es torni a obrir el debat sobre si s'ha de injectar una nova dosi de Pfizer. La variant delta és fins a un 65% més contagiosa que la resta de versions que han anat apareixent i fins i tot hi ha persones que amb la pauta de vacunació completa han arribat a contraure aquesta variant.





No hi ha massa evidències científiques al respecte, però la realitat és que els estudis que s'han fet de la vacuna de Pfizer es veu clarament com els anticossos comencen a baixar passats els sis mesos de rebre la dosi. Per això, s'ha tornat a obrir el debat sobre si és o no necessària una nova dosi.





Marcos López Hoyos, president de la Societat Espanyola d'Immunologia, explica que, de moment, la tercera dosi no és necessària: "Els estudis sobre infecció natural indiquen que els anticossos, tot i que van caient, als 11 mesos encara els té molta gent i a més s'ha vist que als 8 i 11 mesos hi ha cèl·lules T memòria i cèl·lules B memòria que provoquen que si tornes a estar en contacte amb el virus produeixes anticossos a tota màquina i et protegeix ".





EUROPA I L'OMS DEMANEN CALMA





Des de la Unió Europea ja s'ha dit que estan preparats en el cas que calgués administrar una nova dosi de Pfizer a la població. De fet, la mateixa comissària europea de salut ha afirmat que estan treballant de manera contínua, però que la decisió depèn més de la ciència que d'ells. En aquesta mateixa línia s'ha mantingut l'Organització Mundial de la Salut que, de moment, no es té clar si la vacuna de reforç seria necessària, ja que la informació que existeix sobre això és limitada.

Això sí, el mateix Marc López ha reconegut que en el cas que fos necessària una tercera dosi, primer anirien els sanitaris de primera línia i la gent gran de residències. No obstant això, el col·lectiu de les persones amb trasplantaments podrien anar per davant, ja que s'ha vist que no generen els anticossos de la mateixa manera que la població.