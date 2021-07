Catalunya multiplica per 5 les visites diàries a centres d'atenció primària

@EP





Els centres d'atenció primària a Catalunya estan a al límit. De fet, han passat de rebre unes 8.000 visites diàries per casos de coronavirus a haver d'atendre 41.000 en les últimes dues setmanes. Això implica que la quantitat de gent que passa per aquests centres d'atenció primària s'ha multiplicat per 5 i hi ha el risc de saturació.





L'adjunta a la direcció assistencial d'atenció primària de l'Institut Català de Salut (ICS), Ariadna Mas ho ha explicat en una entrevista a Rac1. Ha assegurat que l'elevat nombre de casos i trucades al 061 fa que sigui impossible realitzar el rastreig amb la mateixa intensitat i eficàcia que en anteriors ocasions. És per això que s'ha demanat que les persones que hagin estat contacte d'un positiu compleixin l'aïllament preventiu de 10 dies per evitar la propagació de virus.





La corba de contagis a Catalunya se segueix disparant, especialment entre la gent jove. Per poder descongestionar els centres d'atenció primària, la Generalitat ha optat per no realitzar proves PCR ni test d'antígens als contactes estrets de positius, excepte en el cas que aquests tinguin algun tipus de símptoma.