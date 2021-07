Haití demana ajuda als Estats Units i a l'ONU per controlar el país

@EP





Haití ha hagut de recórrer a Estats Units i a l'ONU per poder controlar el país. De fet, ha demanat les tropes per poder protegir llocs estratègics com el port i l'aeroport després de l'assassinat de Jovenel Moise, el president d'Haití.





Ha estat el mateix Pentàgon el que ha confirmat que ha rebut la sol·licitud d'assistència de seguretat i investigació, assegurant que estan en contacte amb la capital d'Haití, però no han revelat si s'han enviat ja tropes militars. Des de Washington s'ha dit que enviaran al FBI per intentar controlar la situació.





El problema d'Haití ha vingut arran de l'assassinat del seu president, ja que ha generat un buit important i tots volen ocupar el control polític de país. Ara mateix el president és Joseph Lambert, l'actual titular de la càmera Alta. L'inconvenient es que dies abans de ser assassinat Moise, Joseph Lambert es considera que va ser cessat i nomenat Ariel Henry per a aquest càrrec.





Fins el 7 de febrer de 2022, el cap de l'Estat serà Lambert i que serà llavors quan hagi de formar un Govern d'entesa nacional per organitzar les eleccions. La capital d'Haití, Puerto Príncipe, està intentant reprendre les seves activitats de manera ordenada, reactivant gradualment el transport públic.